Guerreras del K Pop en Santa Rosa

  ¡ATENCIÓN CALAMUCHITA!  
Llega un espectáculo único que te va a hacer vibrar al ritmo del K-Pop   
  GUERRERAS DEL K-POP – En una aventura emocionante  
  Viernes 12 de diciembre
  19:00hs
  Cine, Teatro Club Deportivo Italiano
  ¡ÚNICA FUNCIÓN!
Un show en vivo lleno de música, magia, efectos y energía para toda la familia.
¡No te quedes afuera de esta experiencia increíble!
  Entradas desde $15.000
Conseguí la tuya en entradalibre.com.ar
  Consultas: 3517650789
  ¡Viví una noche diferente y sumergite en el universo K-Pop como nunca antes!  

