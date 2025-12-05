Guerreras del K Pop en Santa Rosa

Celebraron el Día del Mate en Los Reartes
Diario TresCALAMUCHITA05/12/2025
¡ATENCIÓN CALAMUCHITA!
Llega un espectáculo único que te va a hacer vibrar al ritmo del K-Pop
GUERRERAS DEL K-POP – En una aventura emocionante
Viernes 12 de diciembre
19:00hs
Cine, Teatro Club Deportivo Italiano
¡ÚNICA FUNCIÓN!
Un show en vivo lleno de música, magia, efectos y energía para toda la familia.
¡No te quedes afuera de esta experiencia increíble!
Entradas desde $15.000
Conseguí la tuya en entradalibre.com.ar
Consultas: 3517650789
¡Viví una noche diferente y sumergite en el universo K-Pop como nunca antes!