Guerreras del K Pop en Santa Rosa

¡ATENCIÓN CALAMUCHITA!

Llega un espectáculo único que te va a hacer vibrar al ritmo del K-Pop

GUERRERAS DEL K-POP – En una aventura emocionante

Viernes 12 de diciembre

19:00hs

Cine, Teatro Club Deportivo Italiano

¡ÚNICA FUNCIÓN!

Un show en vivo lleno de música, magia, efectos y energía para toda la familia.

¡No te quedes afuera de esta experiencia increíble!

Entradas desde $15.000

Conseguí la tuya en entradalibre.com.ar

Consultas: 3517650789

¡Viví una noche diferente y sumergite en el universo K-Pop como nunca antes!