EDICTO JUDICIAL

El Tribunal de Trabajo N° 1, Secretaría Única, del Departamento Judicial Junín (B), sito en calle 25 de Mayo 172, primer piso, en los autos caratulados “LAVALLEN ERMELINDA C/LÓPEZ ESTELA BEATRIZ S/DESPIDO” (expte. 26131) cita y emplaza a la Sra. ESTELA BEATRIZ LÓPEZ, DNI N° 11.203.216, domiciliada en Ruta S 271 y Pedro Frascaroli de Los Reartes (Córdoba), para que se presente a la nueva fecha de audiencia de vista de causa fijada para el día 4 de mayo de 2026 a las 10 horas. Se hace saber que el presente edicto pertenece a la parte actora.

Hágase constar en la publicación edictal el beneficio de gratuidad conforme lo normado en el artículo 27 de la Ley 15.057. Notifíquese Ac. 4039/21 SCBA.

Firmado Dr. Guillermo Andrés Ortega. Juez.”.