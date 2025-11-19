OKTOBERFEST 2025: Pase Calamuchitano para el segundo fin de semana

ATENCIÓN VECINOS Y VECINAS DE CALAMUCHITA: ¡El Pase Calamuchitano para la Oktoberfest se puede adquirir a solo $45.000 para el segundo fin de semana! 🎶

Vení a Villa General Belgrano y disfrutá de la fiesta todos los días del fin de semana extra largo.

🎉 ¿Qué se viene?

• Viernes 21: Babasónicos

• Sábado 22: La Vela Puerca

• Domingo 23: La K’onga

• Lunes 24: Experiencia Queen

🎟️ Valor: $45.000 + costo de servicio

📍 Venta presencial (acreditando domicilio en Calamuchita con DNI) en:

* Boleterías del predio.

* Caja Municipal: lunes a jueves de 8 a 13 hs.

* Oficina de Turismo VGB: lunes a domingo de 9 a 20 hs.

* Oficina de Turismo de Santa Rosa de Calamuchita: lunes a domingo de 8 a 20 hs.

HASTA EN 12 CUOTAS SIN INTERÉS.