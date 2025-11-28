Rentas en Santa Rosa

Propuesta del CenCo: "Santa Rosa se viste de blanco"
Diario TresSANTA ROSA28/11/2025
RENTAS + CERCA
Este miércoles 3 de diciembre acercamos el Servicio Móvil de Rentas y Catastro para que puedas realizar tus trámites de manera rápida y asesorada.
Desde las 9 de la mañana te esperamos en el Concejo Deliberante (Córdoba 144) para:
* Consultas y regularización de deudas
* Asesoramiento en gestiones online
* Medios y formas de pago
* Adhesión a débito automático
* Exenciones impositivas
* Consultas de Catastro
* Generación de Clave CiDi Nivel 2
Un servicio cercano para que puedas resolver todo en un mismo lugar.
Te esperamos.