Rentas en Santa Rosa

RENTAS + CERCA

Este miércoles 3 de diciembre acercamos el Servicio Móvil de Rentas y Catastro para que puedas realizar tus trámites de manera rápida y asesorada.

Desde las 9 de la mañana te esperamos en el Concejo Deliberante (Córdoba 144) para:

* Consultas y regularización de deudas

* Asesoramiento en gestiones online

* Medios y formas de pago

* Adhesión a débito automático

* Exenciones impositivas

* Consultas de Catastro

* Generación de Clave CiDi Nivel 2

Un servicio cercano para que puedas resolver todo en un mismo lugar.

Te esperamos.