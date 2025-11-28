Rentas en Santa Rosa

SANTA ROSA28/11/2025Diario TresDiario Tres
WhatsApp Image 2025-11-28 at 08.27.36 (1)

 RENTAS + CERCA
Este miércoles 3 de diciembre acercamos el Servicio Móvil de Rentas y Catastro para que puedas realizar tus trámites de manera rápida y asesorada.
Desde las 9 de la mañana te esperamos en el Concejo Deliberante (Córdoba 144) para:
* Consultas y regularización de deudas
* Asesoramiento en gestiones online
* Medios y formas de pago
* Adhesión a débito automático
* Exenciones impositivas
* Consultas de Catastro
* Generación de Clave CiDi Nivel 2
Un servicio cercano para que puedas resolver todo en un mismo lugar. 
Te esperamos.WhatsApp Image 2025-11-28 at 08.27.36

