HOMENAJE AL PROFESOR MIGUEL RIBAS EN EL ISFA

Esta semana, directivos y alumnos del Instituto San Francisco de Asís de Santa Rosa realizaron un emotivo homenaje en memoria del profesor Miguel Ribas, quien falleció este año y dejó una profunda huella en la comunidad educativa.

Durante el acto, se descubrió una placa con su nombre en el taller de carpintería de la institución, espacio en el que el docente desarrolló gran parte de su labor y acompañó la formación de generaciones de estudiantes.

Además, los alumnos plantaron un árbol en su recuerdo, un gesto simbólico que representa su trayectoria, su compromiso con la educación y el legado que supo construir en la escuela.

Un reconocimiento sentido a un maestro que seguirá presente en la vida institucional y en el corazón de toda la comunidad educativa.