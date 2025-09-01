REMOCIÓN DE ÁRBOLES NO AUTÓCTONOSSANTA ROSA01/09/2025Diario Tres
En el marco de los trabajos de mejora urbana que lleva adelante la Municipalidad de Santa Rosa, la semana pasada se realizaron tareas de remoción de árboles no autóctonos sobre Calle 7, como parte del proyecto de implementación de un nuevo sistema de iluminación pública.
La intervención, coordinada entre el área de Obras Públicas y la Dirección de Medio Ambiente, tiene como objetivo principal mejorar la seguridad vial y peatonal, garantizando al mismo tiempo una gestión ambiental responsable.
Desde el municipio se detalló que las acciones contemplan:
La remoción planificada de especies no nativas, que generan interferencias con el tendido eléctrico y limitan la visibilidad
La posterior plantación de árboles autóctonos, adaptados al entorno natural y de bajo impacto en infraestructura
La optimización del alumbrado público, con luminarias más eficientes y sustentables