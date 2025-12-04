MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA

🌱 Celebramos el talento, el esfuerzo y la creatividad.

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, te invitamos a ser parte de la Muestra de Emprendimientos de Personas con Discapacidad.

Un espacio para visibilizar, compartir y apoyar proyectos que inspiran y transforman nuestra comunidad. 💛

📅 Viernes 5 de diciembre

🕥 10:30 hs

📍 Santa Rosa de Calamuchita – Ex Hotel Torino

📞 Inscripción previa: 3546 436857

🙌 Abierto a microemprendedores institucionales y particulares.

¡Sumate y acompañá este encuentro lleno de valor e inclusión!