Diario TresSANTA ROSA04/12/2025
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA
🌱 Celebramos el talento, el esfuerzo y la creatividad.
En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, te invitamos a ser parte de la Muestra de Emprendimientos de Personas con Discapacidad.
Un espacio para visibilizar, compartir y apoyar proyectos que inspiran y transforman nuestra comunidad. 💛
📅 Viernes 5 de diciembre
🕥 10:30 hs
📍 Santa Rosa de Calamuchita – Ex Hotel Torino
📞 Inscripción previa: 3546 436857
🙌 Abierto a microemprendedores institucionales y particulares.
¡Sumate y acompañá este encuentro lleno de valor e inclusión!