FAMILIA GRINGA, Quería Saludarlos …

Por eso estas líneas, que sólo tratan de agradecer estos años de aventura, trabajo, pasión y esfuerzo, donde se trató de dar a la sociedad un poco de lo que recibimos de ella a través de una institución tan noble como es un Club. El nuestro, el de todos, el de la ciudad. ¡EL DEPOR...!

Y FUE ASI...como comenzó esta aventura de más de 10 años, cuando Ricardo Pini Gerardo Soso, Gustavo Silva y Rubén Aimetta, sobrevivientes de aquellos años, me fueron a buscar para convencerme que “me hiciera cargo” del club” … en aquellos momentos un club un poco más chico, ¡estaba impecable! Con mucho por hacer y modernizar, pero con un gran capital y ninguna deuda (igual que lo dejamos nosotros ahora con algo más de obras, capital, y modernización, por decirlo así...)

Acompañado por Daniel Nardi -lo conocí en el club- ahora es mi amigo que no es poco… y emprendimos la tarea, que no fue menor. Desde hacer " los choris, hasta atender los bufets con toda la familia.

No voy a aburrir con las cosas que hicimos... (¿¿o sí...??!!) Pero bueno algunas quiero mencionarlas porque fueron importantes como:

ALGUNAS OBRAS:

#Puesta en valor el Salón Rubén Aimetta y todos las actividades que allí se empezaron a desarrollar, (es dable destacar la importante labor de Sergio Cavigliasso.)

#La Gestión realizada junto a mi viejo Rubén , (que se me fue, sin previo aviso, al año de mi gestión) ante la fundación Cafh, que sin más prolegómenos que conocernos, nos donó una hectárea, con lo que se desarrolló el campo de entrenamiento de futbol de todas las categorías hoy también hockey..

# Desarrollos comerciales con empresarios privados por canchas de futbol sintético y paddle..

#Cuatro canchas reducidas de fútbol para entrenamiento infantil y una auxiliar de idénticas dimensiones que la principal..

#Se puso en valor la cancha principal” Hetin” Acosta, convirtiéndola de una cancha de piedras y rosetas en una de las mejores canchas de la liga por su piso y pasto..

#Perforación para pozo de agua propio y adquisición de dos bombas automatizadas de extracción de agua y sistema precario de riego y acumulación de agua en tanques de 2500 ltos.

#Iluminación de las dos canchas con recursos propios y a través de gestión

Senador Baldassi, Municipalidad de Sta. Rosa Claudio Chavero y fundación Pupi Zanetti, gestión Tata Martin.

#Movimientos de tierra con recursos propios, y la colaboración de la muni, gestión Chavero, los hermanos. Palacios, Adrián Sánchez, y la muni gestión Tata Martin.

#Es dable decir también, que durante la gestión Chavero hemos recibido una ayuda económica mensual, como a las demás instituciones intermedias de la ciudad.

#Remodelación del teatro con el cambio de butacas (500.) Butacas, escenario y techo, con recursos absolutamente propios.

#Se puso en valor el cine y teatro, y se colaboró con la gestión de turismo municipal y con las escuelas e instituciones de la ciudad, con eventos de fin de año, danzas etc.

#Se gestionó el Equipo de iluminación y sonido del teatro.

#Se creó la oficina de cobranzas en el predio de deportes.

#División del trabajo, y autonomía de las sub comisiones, con especial rendición de cuentas mensual de los destinos del dinero recaudado..

#Se acordaron dos importantes contratos con la empresa de Telefonía e Internet, CLARO e ITC, además de la franquicia GLUPS heladería.



Realmente fueron muchas las obras.

Están en las memorias y balances que se leyeron en la Asamblea.

Iba hacer un discurso, había pocos que escuchaban, pero muchos que vinieron a Votar... Además, cuando empecé a hablar para agradecer me emocioné cuando nombré a mi viejo. Y ahí dejé todo e invité a votar (por eso, quizás estas líneas).

No importa, más importante es LO QUE SE VE lo que está y lo que se usa.

Nunca fui muy popular, y siempre intenté el bajo perfil. No tengo redes sociales, y ahora que soy grande, tampoco tengo filtros..

La sociedad cambió, El mundo es distinto, por eso toda renovación es buena y saludable. Siempre hacen falta nuevos aires, más empuje, mejor “pila.”

Hemos intentado, (y creo que lo hemos conseguido en un 70%) mejorar las cosas, proponer los cambios y cumplir las metas y hoy dejamos un Club bien parado en la sociedad de nuestra querida Santa Rosa. Con total y absoluta libertad e independencia, con total colaboración de las instituciones y Sin inclusión de la política, con un padrón de socios definitivo y digitalizado, además de una importante suma de dinero en la cuenta bancaria. Así dejamos las bases para que todo mejore.

Quiero destacar que desde el inicio de esta gestión nos habíamos propuesto varias cosas muchos sueños, pero fundamentalmente "programamos" nuestro tiempo en el club...nos íbamos en el 2021 después de 8 años de gestión y administración, con una enorme fiesta del cumple de LOS 60 ANOS DEL CLUB y nos sorprendió la pandemia entre otras cosas y hubo que remarla hasta aclarar y hasta acá llegamos, no quedó otra.

Considero que toda persona que sea digna de tal, debe ser agradecido , por eso yo quiero hacerlo en forma genérica… Y algunos enparticular.

GRACIAS : Ricardo Pini, Rubén Aimetta, Daniel Nardi ,Carlitos Videla, Sergio Cavigliaso, Jorge Truco, Gabi Ramírez, Eugenia Iglesias , Walter Hernández,..

Especial mención para Héctor "Hetin" Acosta, indispensable, el negro en el predio y en el fútbol

A Daniela Mensegué, por su amor incondicional al Club, a Mónica Vélez por su esfuerzo sincero y honesto, con las disculpas del caso por trato a veces dispensado por este presidente en el trajín del esfuerzo por sacar las cosas para el club.

A todos los que alguna vez nos acompañaron y dejaron su tiempo y esfuerzo gratuita y honestamente, a las Sub Comisiones de su inmenso y desinteresado trabajo..



A Las Instituciones intermedias , Municipalidad , Cooperativas Sta. Rosa , Coop. Sta. Mónica, y a todos sus trabajadores y dependientes Escuelas, Asociaciones. A la Liga Río 3 y a su presidente Pio Beltrame.

A Claudio Chavero, Rubén Camozi, Carlos Videla hijo.

A las Radios locales, a los medios, periodistas y locutores de la ciudad …a todos.!! MIL GRACIAS...

Al actual intendente, Tata Martin, de quien no tengo ninguna duda seguirá ayudando y colaborando con las necesidades del Club.

A mi familia, especialmente a mi hijo Valentino, que desde su lugar y como pudo me acompañó en este recorrido, que no fue fácil para él... pero que deja todo en la cancha por el Depor... no queda ninguna duda... (hoy recuperándose ahora de una cirugía por grave lesión)

A los abnegados socios aportantes, a los hinchas, vecinos y simpatizantes…

A finalmente al nuevo Presidente y su lista de trabajo, mucha fuerza y firmeza en las decisiones y mucha suerte, vos podes Luchi.!! Y como siempre digo: a “no retroceder ni para tomar carrera “ siempre adelante. Con fe!.

He dicho siempre lo que siento y pienso... me he equivocado y pido disculpas, ojalá que de estos errores aprendamos todos, pero también hemos hecho muchas cosas lindas y pasado hermosos e inolvidables momentos...

Estoy cansado, -poca pila pero no me voy , dejo paso a nueva sangre , mayor juventud, y otra impronta necesaria para que el club mejore y estoy seguro que así será.. GRACIAS MIL GRACIAS A TODOS , Nos vemos... en la cancha!!

HASTA EL PRÓXIMO PARTIDO...

Sta. Rosa de calamuchita 05 de diciembre 2014



César Luis Aimetta ,

presidente 2014/2024.