𝐕𝐎𝐋𝐄𝐘 𝐃𝐄𝐏𝐎𝐑𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐈𝐓𝐀𝐋𝐈𝐀𝐍𝐎 𝐄𝐍 𝐋𝐀𝐒 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐋𝐈𝐆𝐀

El pasado domingo, los equipos juveniles femeninos del Voley Deportivo Italiano disputaron las finales de la Liga Regional Riotercerense de Voley.

πŸ”ΉResultados:

- Sub 18 Femenino: Ganó 2-0 ante Recreativo de Hernando, logrando el 3° puesto.

- Sub 13 Femenino: Obtuvo el 2° puesto después de una emocionante final vs CAJU de Almafuerte.

- Sub 14 Femenino: Consiguió el 2° puesto tras una destacada actuación vs Atlético RT.

πŸ”ΉMenciones especiales:

- Ailin Lucero (Sub 18): Mejor saque de la categoría, demostrando buena técnica y eficacia.-

- Julieta Ameri (Sub 18): Mejor ataque de la categoría, con una eficacia notable en la red.

- Juana Vazquez (Sub 13): Mejor recepción de la categoría, mostrando una gran habilidad en la defensa.

Gran campaña de todas las categorías en este campeonato. “Estamos orgullosos de los objetivos conseguidos y firmes para seguir trabajando para lo que viene”, se indicó desde el Club.