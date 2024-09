INCENDIOS EN CALAMUCHITA: MENSAJE DE FABIÁN VARGAS, SUB JEFE DE LA REGIONAL 7

"Buenas noches a todos, ahora más tranquilo y con el incendio controlado y en guardia de cenizas, la cual nos va a llevar varios días más para darlo por extinguido totalmente.

Quiero tomarme un tiempo y pedirles a cada uno de ustedes , Un Gran Aplauso y de Pie, para todos los hombres y mujeres Bomberos, vecinos y distintas fuerzas de todos los puntos de la provincia y del país que durante todos estos días combatieron este incendio como si fuera propio dejando todo y más.

Un dato no menor, en medio de este caos también se rescataron a más de cuatrocientas personas del cerro Champaqui evitando que el daño fuera aún mayor, y lo más importante que no cobrara ninguna vida.

No importa lo que se hable o diga … nosotros sabemos que lo hacemos voluntariamente por vocación y con una única convicción, la de ayudar al prójimo.

Mis respeto y admiración a cada uno de ustedes.

FELICITACIONES A TODOS!!!!

R7".