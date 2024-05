VOLEY INFERIORES del DEPORTIVO ITALIANO

Las inferiores del Club participan en competencia en la Liga Regional Riotercerense de Voley. Este año se dispuso un domingo por cada categoría y el pasado 5 de mayo se completó la primera fecha.

Las jornadas se disputaron en Río Tercero , Hernando y Almafuerte.

Un gran inicio para el semillero Gringo.

RESULTADOS:

Sub 13: ganó ambos partidos de la fecha vs 9 de Julio "A" 3-0 y vs IMC 2-1

Sub 14: ganó ambos partidos por 2-0 vs 9 de julio y frente a Caju

Sub 16: perdió el primer partido con Caju y ganó el segundo a Berrotaran B

Sub 18: ganó ambos partidos 2-0 vs Despeñaderos y 2-1 ante Villa del Dique