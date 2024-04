SANTA MÓNICA: El Ingeniero Turletto visitó la Cooperativa

Días atrás, la Cooperativa de Santa Mónica ltda. recibió la visita del Ing. Ezequiel Turletto, Director General de Planeamiento, Ejecución y Gerenciamiento de Obras del Ministerio de Servicios Públicos de la provincia de Córdoba.

Fueron parte del encuentro, el presidente de la Cooperativa, Carlos Videla, junto a German Meli Miralles y Mario Barrera, integrantes del Consejo de Administración. Se habló - entre otras cosas- de los avances relacionados a la obra de la línea de media tensión exclusiva para Santa Mónica, una obra de especial interés y necesidad para el barrio.

También se tocó el tema tarifas de energía dispuestas por EPEC y las posibles acciones para reducir el impacto por los aumentos de precios.

En primer lugar se trataron cuestiones relacionadas a los avances en el proyecto de línea de media tensión exclusiva para Santa Mónica. La misma consiste en la instalación y habilitación de un nuevo tendido eléctrico que brindaría energía de principio a fín exclusivamente para los usuarios del barrio. La traza del mismo, según lo proyectado, atraviesa una zonal rural, hoy sin infraestructura, por lo que su ejecución implica comenzar desde cero con las tareas necesarias para su puesta en marcha.

Entre otras cosas, tareas de limpieza de la traza, construcción de cuarenta y un bases para postes de hormigón, instalación de los postes y el tendido del cableado correspondiente.

Desde el ejercicio 2019 integrantes de la cooperativa vienen gestionando, y haciendo los trámites necesarios para posibilitar el desarrollo de la obra, que depende de la articulación de distintos actores: el municipio de Santa Rosa, la Empresa Provincial de la Energía de Córdoba, el Ministerio de Servicios Públicos, los propietarios de los lotes comprendidos en la traza y la misma cooperativa.

Sin dudas que se trata de una obra compleja, costosa, y de especial importancia para la zona, frente al incremento exponencial de vecinos que vienen a habitar el barrio.

Por otra parte se habló de los aumentos en el costo de la energía eléctrica derivados de la quita de subsidios del gobierno nacional. En este sentido, el funcionario provincial - como integrante del Ministerio- hizo una fuerte recomendación: resulta imprescindible que los usuarios que aún no se hayan inscripto en el registro de segmentación tarifaria, lo hagan cuanto antes.

Cabe recordar que la segmentación tarifaria es una disposición del gobierno nacional que rige desde 2023 para determinar -según los ingresos declarados por cada usuario en su registro- a qué categoría pertenece, y si le corresponde o no un subsidio a la energía. No se trata de una segmentación que haga la cooperativa y si está directamente relacionado con los valores a los que la Empresa de Energía vende el servicio a las cooperativas.

Según lo establece la disposición del 2023, quienes no se registren en el sistema - y por ende no declaren ingresos- automáticamente quedan ubicados en la categoría de ingresos más altos (N1).

Según los datos estadísticos que logró recolectar el Ministerio de Servicios Públicos de Córdoba - y que pone sobre la mesa el Ing. Turletto-, el 60% de los usuarios de Santa Mónica se ubican en la categoria N1 (de mayores ingresos). Esto puede deberse a que han hecho el registro, y efectivamente fueron calificados por el gobierno nacional como Hogares de altos ingresos; o porque no han hecho su registro, y fueron entonces asignados a ese segmento automáticamente.

Por ello desde la cooperativa, y en base a lo sugerido por el funcionario en su visita a la Cooperativa, se recomienda completar el trámite, para minimizar de este modo el impacto generado por los aumentos derivados de la actual quita de subsidios dispuesta por el gobierno nacional vigente.

El trámite aún está en vigencia, y debe hacerse ingresando a la página del gobierno nacional https://www.argentina.gob.ar/subsidios.

Si se tuviera alguna duda o inconveniente para la realización, el personal de la cooperativa se encuentra a disposición para ayudar.