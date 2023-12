6 intendentes en 40 años de democracia en Santa Rosa

por Anita Asís (Periodista)

Vivir en democracia es aceptar el disenso, manifestarse libremente, debatir y canalizar a través de las instituciones, los acuerdos alcanzados.

Acabamos de cumplir 40 años de democracia ininterrumpida y en cada rincón del país se respira democracia, bien o mal ejercida, pero teniendo en cuenta es el mejor sistema de gobierno “perfectible”. Su origen se remonta en Atenas en el siglo V antes de Cristo, a partir de las palabras “demos” (pueblo, población) y “kratos” (gobierno, poder, autoridad), es decir, un gobierno del pueblo.

Ante un año tan significativa como argentinos, decidimos recorrer esos 40 años en Santa Rosa, encontrándonos con cada intendente de estos 14.600 días transitado que comenzaron aquel 30 de octubre de 1983 cuando eligieron, por primera vez para muchos, las autoridades que gobernarían cada cuatro años los destinos de la primera ciudad de Calamuchita, aunque en sus inicios no superaba los 5000 habitantes. Hasta aquí fueron cinco mandatarios, dos de ellos ya no están, por lo que buscamos esos funcionarios que estuvieron en el armado del gobierno y acompañaron a esos intendentes.

Atilio Atanazoff fue el primero, de la Unión Cívica radical, de 1983 a 1987, que vivió las mieles de esa ola radical que ganó en la Nación y la provincia.

Siguió Osvaldo Llanos, Justicialista quien gobernó durante tres periodos, de 1987 a 1999.

Más tarde, su hermano, Ángel, quien acompañó como concejal y presidente del concejo deliberante de Osvaldo, fue elegido para el periodo 1999 a 2003, pero no pudo completarlo, ya que a finales de marzo de 2003 falleció, luego de una semana internado gravemente.

Completó el periodo, la presidente del Concejo deliberante, Noemí Gigena de Magalhaes. Fue ella quien, luego de idas y vueltas en el peronismo, fue la segunda que mejor midió en una encuesta, y fue consagrada como candidata, luego elegida por el pueblo y gobernó durante 4 años, de 2003 al 2007.

La sucesión de Noemí fue reñida dentro del Justicialismo, con varios candidatos que se probaron el traje, estimaban les correspondía, pero que dejó varios heridos en el camino, y Claudio Chavero fue el triunfador, quedándose en el poder –por elección de los votantes- durante 4 periodos, del 2007 hasta el 10 de diciembre de 2023.

En junio, y ante la imposibilidad de repetir –por ley- se decidió David Layus, el actual secretario de gobierno, fuese el candidato del justicialismo, medido entre dos o casi tres posibles. Nuevamente varios heridos quedaron en el camino, con un movimiento justicialista totalmente quebrado, y dividido en dos, entre el actual partido gobernante y un “kirchnerismo” ó Unión por la Patria, que tejió alianzas con Juntos por el cambio para esas elecciones locales. Definitivamente se impuso el candidato menos pensado meses antes, Eduardo “Tata” Martin, de extracción radical, quien fuera concejal del primer gobierno democrático de Santa Rosa en 1983, y presidente del Concejo Deliberante de ese momento, e hiciera “buenas migas” con el justicialismo de ese concejo del primer gobierno democrático de 1983. En el camino y con promesa para el 2027 quedó otro candidato

Cada uno hizo un raconto de cómo llegó al gobierno, sus inicios políticos, y su gestión, el significado de Democracia en el momento de ejercerla, salvo Ángel Llanos y Noemí Gigena de Magalhaes, fallecidos. Por ello entrevistamos a Nerio Lema, en el inicio de la gestión de Llanos fue Secretario de Asuntos institucionales y a Daniel Quinteros, quien fuera presidente del Concejo de Noemí. No pudimos establecer entrevista con el recientemente asumido intendente, Eduardo Tata Martin, quien por razones de transición, estaba abocado al armado de su gobierno y fue muy difícil encontrar un tiempo en su agenda, a pesar que los contactos los iniciamos el 10 de octubre.

Los invitamos a compartir cada conversación

Atilio Atanazoff, en la actualidad con 76 años, nació en Amboy, pero de niño se trasladó con su madre y hermanos a Santa Rosa, por necesidad laboral de su madre que acababa de quedar viuda. De profesión martillero, trabajó entre otros en el estudio de Soto López y luego abrió su propia inmobiliaria, en la que se desempeña hasta hoy. De cuna radical, sus abuelos maternos y su madre eran radicales. En el 63 tuvo su primer contacto con un comité y comenzó a militar. Luego de participar en la juventud departamental, siguió por Línea Córdoba. Fue propuesto por el partido y elegido intendente con 36 años. Compitió con el peronismo encabezado por Santiago Davitto.

Admitió no fue una buena gestión, no había estructura municipal, no había dinero, pero refuerza que “hubo mucha transparencia y honestidad”. Manifestó una autocrítica hacia su gestión producto de la inexperiencia

Para incorporar empleados al municipio, trataban de hacerlo equitativamente entre radicales y peronistas. “porque así entendíamos que debía ser, quizás en eso también me equivoqué”. Reconoce fueron “épocas difíciles de convivencia democrática en el concejo” cuando él gobernó.

“Si tengo que ser honesto (los peronistas) hicieron mejor las cosas, y el pueblo progresó, se hicieron obras”, a la vez que reconoce la falta de experiencia con 36 años en ese momento (en realidad todos eran carentes de experiencia en 1983) y la falta de ejercicio democrático. Destacó “la satisfacción de llegar a este lugar – como intendente – que no llega todo el mundo”. Compartiendo raíces radicales con el próximo intendente, Eduardo Tata Martin, “le diría que haga un repaso de su carrera“ … “mirar la experiencia de todos los que pasaron por la función y ver que hicieron bien, y tomarlo”

Atanazoff ostenta haber sido el primer intendente de estos 40 años de democracia ininterrumpida. “la democracia no es solo votar, es velar por la vida de todas las instituciones, es comprometerse” . Recordar que “el intendente es un servidor público y es un cargo prestado”, (dentro de los 8 minutos finales)

---------------------------------------

Osvaldo Llanos, 70 años, fue intendente durante tres periodos desde 1987. Nació en Las Marianas, partido de Navarro, provincia de Buenos Aires y en el 1972 tuvo su primera participación política en la Universidad de La Plata. Su padre era peronista, ocupó el cargo de director de Ganadería de la provincia de Buenos Aires en los 60. Siempre fue su hermano quien más activa participación tuvo en la política local cuando se vinieron a vivir a Santa Rosa por razones de salud, perdiendo en la interna del 83 por 30 votos frente a la línea que propuso a Santiago Davitto. Reconoce saldaron las diferencias internas en 1984, luego de la derrota y comenzaron a prepararse y elaborar la plataforma política para 1987 donde, en un acuerdo decidieron bajarse como pre candidatos Santiago Davitto y Ángel, y fue propuesto él como candidato a intendente y ganaron. “era un pueblo radical”

Mencionó recibieron el municipio más endeudado de la provincia, donde la coparticipación casi no existía, y el pueblo era gestionado por la cooperativa de energía, que era la única institución que disponía de dinero. Otro de los pilares fueron las escuelas, el hospital regional, 2 clínicas, por lo que salud y educación estaban atendidas, había que planificar hacia donde iría el crecimiento de la localidad.

Dentro de la autocrítica realizada dijo “tres periodos es malo, manejas el municipio con muchos pre conceptos, ya no escuchas”

Cuando decidió retirarse de la política, mencionó “era mi mejor momento político, no es fácil dejar todo”. Sobre la sucesión de su hermano Angel, con la muerte repentina antes de terminar el mandato, señaló “había un candidato natural, Perfecto Morales, pero le hicieron dar un mal paso” Noemi era concejal, presidente del Concejo, quien inició la participación de la mujer en política, acepto suceder a Ángel, porque “era una persona excepcional”

Destacó a esta altura de ejercicio democrático, “se ha despolitizado la gestión, administrando crisis, y así nos va”, señalando en otro tramo “sin política no se puede proyectar un país. Hay que promover la participación política que no significa estar peronistas contra radicales, sino en una formación de dirigentes.

------------------------------------------------

Ángel Llanos, llegó a ser intendente con 49 años, siempre sindicado como “un hombre político”, que acompañó a su hermano Osvaldo en el Ejecutivo, en el concejo deliberante, y que se hizo cargo del municipio un año antes de ganar, ya que se buscaba “imponerlo” como candidato, que creciera como “ejecutor”. Fue secretario de gobierno y comenzó a armar su equipo técnico de jóvenes profesionales que lo acompañaron en 1998. “El político real siempre fue Ángel, que comprendía la política“ dijo Osvaldo

Nerio Lema formó parte de ese equipo, como secretario de desarrollo comunitario y medioambiente, reconociendo nunca pensó participar en política, era muy lindo pero "la interna era feroz” en esa gestión todos los funcionarios eran “muy cuestionados, criticados” no tenían buena prensa, ya que la crítica venía desde dentro, de los peronistas “antiguos” que creían esos cargos les correspondía por mandato natural .

Acerca de la gestión participativa del intendente con un gabinete de gente joven, dijo “Ángel creó todos los eventos que hoy perduran después de 20 años, la Chica del Verano, Delicias de Pascuas, Sabores Serranos; y sin plata”

Reconoce “Ángel fue un profesor, un pedagogo de la política. Él nos enseñó a defender la política. Él tenía una visión que no tenía casi nadie de lo importante que eran los políticos cuando todo el mundo los criticaba, tenía una manera de defenderla que nosotros aprendimos”. Destacó “era muy político, amaba la política”

--------------------------------------------------

Noemí Gigena de Magalhaes le puso a la gestión la participación de la mujer. Fue muy buena administradora, siempre presente, con mucha entrega. No venia del ámbito de la política, sino de la docencia, ya que se jubiló como directora de la escuela más grande de Santa Rosa, “la Mariano Moreno en los noventa”. Aceptó acompañar la gestión de Osvaldo Llanos como concejal y dejó de hacerlo cuando la salud le jugaba una mala pasada hace dos años. Fue concejal, presidente del Concejo en la gestión de Ángel hasta hacerse cargo meses antes de finalizar el mandato. Luego aceptó ser intendente por un periodo y más tarde acompañó a Carlos Alesandri como legisladora suplente.

El actual director del Hospital, Dr. Daniel Quinteros fue concejal y presidente del cuerpo cuando Noemí asumió el poder en el 2003, quien destacó su persona, “su horizontalidad, apoyaba todo, estaba en todos lados”

Hizo referencias a Ángel, señalando la personalidad del intendente, como “gran ejecutor”. Tomaba tus ideas como propias y las llevaba a acabo “era muy vivo” y "los sueldos siempre atrasados”

Sobre su relación con ella, destacó “tuve fuertes discusiones con ella en proyectos que no estuve de acuerdo, pero con respeto me pedía diciéndome “acompáñeme” e iba adelante con su sencillez”

“Fue una de las mujeres más importantes que tuvo Calamuchita”, manifestó Quinteros cuando fue describiendo su gestión.

Sobre la democracia que transitamos, y de acuerdo a su experiencia en gobiernos de tres intendentes, dijo “ la democracia tiene estas cosas: personas con buenas intenciones dan buenos resultados a los pueblos” destacando ninguno se enriqueció de la política.

Finalmente defendió este sistema de gobierno indicando “lejos, la democracia es la mejor opción, que necesita la participación de los jóvenes”

------------------------------------------------------------

Claudio Chavero, quinto intendente de estos 40 años transitados en democracia en Santa Rosa. Terminó el secundario, hizo servicio militar en Río Cuarto, mientras la democracia llegó a nuestras vidas. Trabajó con su padre en un remise y se presentó en un concurso para empleado municipal en el gobierno de Atilio Atanazoff, ganándolo y comenzando su carrera municipal. No obstante, al “ser peronista”, no quedó en la estructura administrativa del edificio municipal, sino fue destinado en el Camping Municipal, lugar que hasta el día de hoy se lo considera un lugar “de castigo”, de “purgatorio”. En el año 1987 fue invitado a participar en política junto a quien sería su suegro, Santiago Davitto, y a Osvaldo Llanos. Con los posteriores intendentes, Ángel y Noemí, ocupó cargos políticos dentro de la estructura. En 2007 fue candidato y su victoria fue ajustada frente a la postulación de Gerardo Rodríguez, por 130 votos de diferencia, con un peronismo muy dividido, pero obteniendo el triunfo. En el 2011 volvió a presentarse, amplió un poco más la diferencia con sus adversarios hasta el 2019, la última de 4 periodos, donde el espaldarazo del pueblo fue mayor y logró aumentar un concejal más al oficialismo, con 5 por la mayoría, y dos por la minoría, en un hecho inédito.

Dentro de sus definiciones sobre el sistema de gobierno que cumple 40 años ininterrumpido en Argentina, destacó “para mí la democracia es la libertad ordenada, la libertad organizada no es el libertinaje”

Consideró del 2011 al 2015 fue la gestión “más fortalecida, demostrando reordenamiento, obras de gran envergadura como la Costanera.

Sobre sus antecesores: de Atilio Atanazoff, remarcó lo difícil de su periodo, adjudicándoselo a las divisiones internas”. Con el gobierno de Osvaldo recordó “no había costumbre de pago de impuestos y a los empleados se les pagaba con vales de verdura o carnicería”.

Acerca de Ángel Llanos, mencionó “fue el arquitecto de Santa Rosa, de planificar obras y futuro”, a su vez de reconocer lo que pudo aprender de ellos.

Con Noemí, fue una época de transición, con más recursos, con la posibilidad de acceder a créditos en el gobierno de José Manuel De La Sota.

---------------------------------------------------

Eduardo Martín, actual intendente

Conclusión:

Fue una interesante experiencia realizada con quienes participaron y condujeron los destinos de Santa Rosa en 40 años. Las charlas fueron enriquecedoras con cada uno de ellos, sus miradas a la distancia, sus apreciaciones.

Salvo quien acaba de terminar su mandato (Claudio Chavero) el resto no sigue en política en la actualidad, por edad, por decisiones personales, por otras actividades. Lo miran de reojo, pero no mucho más.

Utópicamente considero la trayectoria de cada uno ameritaría generar reuniones consultivas. Los tiempos cambian, seguro, como las personas, pero todos tienen aportes maduros y significativos para planificar una Santa Rosa para los próximos 50 años por lo menos. La posible carta orgánica que hay intenciones de realizar en el nuevo gobierno, capaz, sería una buena excusa.

Agradecimientos:

Silvia Magalhaes por las fotos de su madre Noemi… me brindó un montón

Gaby Paschetta por las fotos de archivo, me salvaste!

Atilio Atanazoff y Osvaldo Llanos encontraron algo y me lo compartieron

Nicolás Kobelt diseño gráfico y trabajo en la plataforma Spotify

A todos los que me fueron tirando buena onda… se agradece el doble