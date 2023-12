Columna de opinión

Argentina... me duele!

Hasta ahora viví con la esperanza que lo bueno está por venir. Hoy, ya con 67 años, esa ilusión se fué diluyendo. Siento dolor de mi incredulidad. No se me cruzó que alguien quisiera poder público por ninguna otra razón que no fuera vocación de servicio.

Si te equivocas en tu laburo hay consecuencias, en la política no existe la mala praxis.

"Hay que guardar el equilibrio", dice sabiamente la psicología. Difícil juego se nos presenta con un entorno tan hostil. No sabemos de cambios suaves. No, son todos terremotos. Desde una elección presidencial hasta la de un club. Las convicciones de una lado y del otro, son tan irreconciliables que hasta se percibe odio, destrucción. En este marco las cuestiones de fondo no se debaten. Es imposible acordar políticas de Estado, tan difícil como que el poder Ejecutivo deje de nombrar magistrados en una Justicia que debería ser independiente.

Esta es la deuda que tenemos con el sistema democrático. Quizás porque tampoco logramos sentir al país como nuestro. "Este país...", tal cosa. Ese "este", nos aleja de sentirlo como propio.

Nos cuesta defendernos de las injusticias. A quienes le encargamos esa tarea, terminan negociando a nuestras espalda. Sólo quedan expresiones aisladas y en varios casos inducidas por algún interés sectorial/personal. La selección de fútbol y un caso de arrebato, como el corralito, movilizaron en masa.

De un extremo a otro. Pasamos de ser los primeros en el mundo en inflación, al ajuste más despiadado. Nunca un cambio suave, mas equilibrado. Y así continúa la puja. Unos que cuentan los días para que se vayan los que ganaron. Otros explican que estamos así por lo que hicieron los anteriores. Mientras tanto las cuestiones de fondo no se debaten.

Hasta cuándo.

Eh, un poco de paz.

Por Gerardo Zosso