Alerta por brotes de Alphavirus (Encefalomielitis equina)

Desde el Área de Zoonosis de la Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita se alerta a la población sobre brotes ocurridos en provincias de nuestro país, de esta enfermedad exótica, que afecta principalmente a los equinos y humanos.

Se trata de un virus -Alphavirus – que se distribuye principalmente a través de insectos hematófagos tales como mosquitos, tábanos, mosca de los cuernos, etc., propios del medio rural, ocasionando peligrosos síntomas tanto en equinos como en humanos, razón por la cual se recomienda el uso preventivo de repelentes autorizados por el SENASA en dichos animales.

A su vez, SENASA trabaja en la autorización de lotes de vacunación que serán distribuidos a la brevedad.



Recomendaciones preventivas para disminuir las posibilidades de contagio:

•Evitar el traslado, congregación y eventos equinos.

•Si se pudiese, aislar a sus equinos en lotes, potreros o sitios donde no estén en contacto (alambrado de por medio, bebederos, comederos, etc) con otros equinos, propios o no.

•En el caso inevitable en el que un equino tuviese que ingresar a un establecimiento, dejarlo apartado en un corral lo más alejado posible del resto, cumpliendo con la CUARENTENA necesaria.

•Fumigar a los equinos, instalaciones y corrales contra los insectos. Colocar o asperjar con sustancias repelentes.

•Evitar aguas estancadas que sirvan como criadero de los insectos.

•Estar atentos a cualquier cambio de comportamiento de los equinos, así como también síntomas febriles y malestar general en los humanos en contacto con los mismos. Y recurrir de forma URGENTE a un centro de salud y/o veterinario.

Ante cambios de conducta o comportamientos poco habituales en equinos, notificarlo al Senasa a través de las siguientes vías de comunicación:

•Concurriendo a la oficina más cercana

•Enviando un Whatsapp al 11 5700 5704

•A través de la App para dispositivos móviles “Notificaciones Senasa”, disponible en Play Store;

•Escribiendo un correo electrónico a: [email protected] o a través del apartado Avisá al Senasa de la página web del Organismo.