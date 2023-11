Actividades por el Día mundial de la diabetes

Habrá un cronograma de actividades en centros de capital y del interior, articulados desde el Programa Córdoba Diabetes. Una de cada 2 personas con diabetes no sabe que tiene la enfermedad, por lo que es clave seguir los cuidados, conocer los síntomas y hacerse los chequeos.





Cada 14 de noviembre se conmemora el Día mundial de la diabetes, con el objetivo de promover los cuidados para prevenirla y de hacer los chequeos para evitar complicaciones. En adhesión, habrá actividades en distintos centros de salud de la provincia, en articulación con el Programa Córdoba Diabetes (ProCorDia).

La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por niveles elevados de glucosa en la sangre. Con el tiempo, y sin el correcto control y tratamiento, puede provocar daños en el corazón, los riñones, los ojos y los nervios.

El lema elegido para este año es “Conocer los riesgos es conocer la respuesta”, y busca hacer foco en la importancia de sumar medidas de prevención y contar con un diagnóstico de manera oportuna. En este sentido, desde ProCorDia subrayan que una de cada diez personas en el mundo tiene diabetes y una de cada dos personas no lo sabe.

De acuerdo a lo sugerido por el Programa, los centros trabajarán sobre tres ejes: el rastreo poblacional de diabetes e hipertensión arterial, la promoción de hábitos saludables (como la alimentación y la actividad física) y de los cuidados del pie diabético (para las personas que tienen la enfermedad).

Se sumaron a participar los hospitales provinciales Misericordia, de Niños, Pediátrico, San Roque, Córdoba, Florencio Díaz, y la Maternidad Provincial, de la capital. En tanto que en el interior habrá intervenciones en los hospitales Arturo Illia de Alta Gracia, Pasteur de Villa María, Nuevo Hospital de Río Tercero, Eva Perón de Santa Rosa de Calamuchita, Abel Ayerza de Marcos Juárez, Pedro Bella de Corral de Bustos, Aurelio Crespo de Cruz del Eje, Bellodi de Mina Clavero, José A. Ceballos de Bell Ville, San Vicente de Paul de Villa del Rosario. Además, se desarrollarán actividades en distintas dependencias municipales. Para conocer el cronograma completo se puede ingresar aquí.

Síntomas y formas de prevención

Existen diferentes tipos de diabetes. La tipo 1 ocurre cuando el cuerpo deja de producir insulina, que es la hormona que ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre. La diabetes tipo 2 es la más frecuente y la única que puede prevenirse, y ocurre cuando el cuerpo no utiliza la insulina de forma adecuada y no puede regular los niveles de azúcar en sangre. En tanto, la diabetes gestacional se presenta en algunas personas embarazadas que nunca tuvieron esta enfermedad, y generalmente desaparece luego del parto. Si no se controla adecuadamente, puede ocasionar complicaciones en la salud del bebé.

Los principales síntomas de la diabetes son:

Tener mucha sed

Orinar con frecuencia

Sentirse más cansado de lo habitual

Tener visión borrosa

Bajar de peso de manera involuntaria

Recomendaciones que ayudan a prevenir o retrasar la aparición de la diabetes tipo 2:

Mantener una alimentación equilibrada y sana, incorporando nutrientes de todos los grupos

Realizar al menos 30 minutos de actividad física al día

Tomar abundante agua

Reducir el consumo de sal y alimentos con alto contenido de sodio

Limitar el consumo de bebidas azucaradas y de alimentos con elevado contenido de grasas y azúcar

Disminuir o evitar el consumo de bebidas alcohólicas y tabaco

Hacer un control completo de salud una vez al año

Cabe destacar que el seguimiento de personas con diabetes es una línea de cuidado priorizada para el pago por metas sanitarias que realiza la Provincia a los municipios y comunas. Por su parte, el ProCorDia acompaña a 25 mil personas con diagnóstico de diabetes, que reciben cobertura pública exclusiva y acceden a la insulina de forma gratuita.