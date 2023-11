Clics Modernos: 40 años de un clásico

por Valdir Peyceré

Escribir sobre Charly García es escribir sobre uno de los pilares del rock nacional y es, también, escribir sobre un vanguardista.

Los Dinosaurios, Ojos de videotape y Nos siguen pegando abajo, se encuentran entre los hits más conocidos del polifacético y algo polémico artista. Son temas del álbum “Clics Modernos”; que viera la luz un 5 de noviembre de 1983, hace exactos 40 años y que para muchos es uno de los mejores álbums de Charly y uno de los más importantes del pop de los pampas.

Todavía no sé si tanto, pero, con certeza, merece el reconocimiento y su lugar entre los discos cult de nuestro potente rock, made in Argentina. Leo una nota muy completa, cuyo título “Clics Modernos: 40 años de la Obra Maestra de Charly García” firmada por Yumber Vera Rojas en Página 12 y constato que la legión de fans del astro del bigote de dos colores sigue en auge y revalidando la inventiva vanguardista de Charly. Me pongo a escuchar algunos tracks del álbum y lo considero algo irregular; “Nuevos trapos” y “Bancate ese defecto” me parecen dos temas del montón (con esto quiero decir que apenas “cumplen” pero que no descollan ni en lo musical ni en las letras) y aunque me esforcé en poner los oídos lo más “atentos posibles” sigo creyendo que las canciones mensionadas arriba son las buenas. Sin duda “Los dinosaurios” sigue siendo más que un clásico; una de las mejores de Charly y una de las top 20 del rock nacional. Además esa letra que dice todo y que refiere a una época que los argentinos queremos borrar, la más oscura de todas; la de la última dictadura cívico – militar; esa que tiene a uno de los candidatos (el “liberal” de ultraderecha apodado “peluquín” como uno de los que avalan la misma). En fin; Charly se metió y se mete en la temida política, por suerte del lado correcto de la Historia.

En el artículo mencionado se hace referencia a una singularidad de Charly; el que casi no haya salido de la República Argentina. Lo hizo justamente por esa época; a New York, para grabar justamente este álbum en la Electric Lady Studios. Otra salida del país de Charly fue en la época de La Máquina de Hacer Pájaros; un despegue hacia la playa de Buzios en el estado de Rio de Janeiro (Brasil) donde encontraría uno de sus amores más significativos y enigmáticos de su vida sentimental junto a la brasileña Zoca Pederneira.

“Clics Modernos” se caracteriza por contar con un músico norteamericano de excelencia como es el caso del guitarrista Larry Carlton y con la presencia del siempre competente Pedro Aznar que por esa época trabajaba en Nueva York para la banda de Pat Metheny. Ahora me pongo a escuchar “No me dejan salir” y tengo que reconocer que aquí sí hay buen rock con un toque vanguardista algo post punk que me recuerda a la banda paulista “Titas” con su “Nenhum lugar”… la impronta del video de la música tienen algo en común también. Enfin; es dificil “competir” con otros momentos grandes de la discografía de Charly como “Yendo de la cama al living” (1982) pero, aquí estamos subidos a la hazaña de este otro gran trabajo musical que tuvo, además, un singular homenaje a nuestro músico: la inauguración de su esquina en New York; cosa que así aparecía en el diario Página 12 en su edición del 7 de noviembre: Charly García fue homenajeado en Nueva York, este lunes, a 40 años del lanzamiento de su disco insignia “Clics Modernos”, cuyo diseño de tapa se hizo en una esquina de la Gran Manzana. Desde este 6 de noviembre, el cruce de las calles Walker St. y Cortlandt Alley, se llama "Esquina Charly García".

La creatividad artística no se detiene cuando se trata de Charly; hoy con varias decenas de trabajos discográficos de excelencia. No cuesta volver un poco en el tiempo a disfrutar de este Clics Modernos que como su nombre lo indica tiene en la modernidad una de las facetas que más nos convocan a escucharlo.