Morales abogó por la continuidad "de la política turística" y que "no nos caiga un loco encima"

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, se pronunció por "seguir implementando la política turística" que viene desarrollando el Ministerio de Turismo y Deportes, el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), y los operadores turísticos, "y que no se nos caiga un loco encima".

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, se pronunció por "seguir implementando la política turística" que viene desarrollando el Ministerio de Turismo y Deportes, el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), y los operadores turísticos, "y que no se nos caiga un loco encima".

"Argentina no tiene techo para el desarrollo turístico, así que hay que apostar a lo que vienen haciendo el ministro Matías Lammens, Inprotur, los operadores turísticos, que no han hecho diferencia entre gobernadores de un signo u otro. Espero que podamos seguir implementando esta política y que no nos caiga un loco encima".

Morales hizo estas declaraciones al recibir un reconocimiento durante la entrega de los premios Bitácora, por impulsar el desarrollo del sector turístico por medio de grande productos, como el Tren Turístico y Solar de la Quebrada, que comenzará a funcionar a partir del primero de febrero de 2024.

Este nuevo producto turístico será 100% sustentable, siendo el segundo en su tipo en el mundo, el primero en Latinoamérica y el primero en Montaña.

"El tren ya está en Bahía Blanca, donde tienen que descargar equipos eólicos, y el próximo martes estará llegando a Zárate. El miércoles voy a presenciar el desembarco de los trenes que hemos encargado a China, de la empresa CRRC". dijo el mandatario provincial.

Morales destacó que se trata de un tren eléctrico a baterías de litio, "con una planta solar que estamos empezando a construir en Humahuaca" y explicó que "el tramo arranca desde Volcán primero hasta Tilcara -45 kilómetros- y de allí vamos a seguir a Humahuaca".

Morales participó anoche junto a unos 400 representantes de los sectores público y privado del turismo de un evento que se realizó en un un local de comidas y shows de la ciudad de Buenos Aires -Tango Porteño- en el que se premió a compañías aéreas y de cruceros, tour operadores, cadenas hoteleras, fiestas nacionales y destinos turísticos, entre otros, además de entregarse más de 100 reconocimientos.