Llegó la Primavera!

por Valdir Peyceré

Un mes lleno de sucesos y de ese número casi cabalístico; el 11: Las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York (11/09/2001), el Golpe de Estado en Chile (11/09/1973); la muerte de Domingo Faustino Sarmiento en su exilio en Paraguay (11/09/1888). Después, algunos aniversarios como el de la Primavera propiamente dicha (21/09); la muerte del poeta chileno Pablo Neruda (23/09/1973) de la que se cumplen 50 años; el nacimiento del músico Bruce Springsteen (23/09/1949), también el nacimiento del gran patriota revolucionario, Mariano Moreno (23/09/1778) y el mío propio (24/09/) que me recuerda algo más importante, la Batalla de Tucumán (24/09/1812) conseguida por Manuel Belgrano, que por su vez, el noble prócer se la dedicaría a la Virgen de la Merced.

Algo de historia, ¿porque no?. Tomo un ómnibus queriendo ir a Rumipal y ya creyente que había perdido el de las 11:10 y preparado para esperar una media hora en la terminal de Santa Rosa veo un Sierras con el cartel luminoso: “Villa María”. Era el micro de las once y diez que se había atrasado y salía al mediodía. Unas estudiantes con mochilas, una viola y algún mate en la mano, algo contrariadas, me dicen que era el anterior y que paciencia! Muchas chicas y chicos que a pesar del malestar con el atraso, contagian al bus de entusiasmo juvenil. Y así se van bajando de a grupos… es algo inusual en mi vida algo “retirada” ver esa cofradía estudiantil que, a pesar de todo, el barullo va a durar solo tres días…

La primavera tiene otras coincidencias que tienen que ver con mi programa de radio que tuvo en septiembre 5 sábados y al próximo y último le voy a dedicar una serie de temas musicales con la palabra SPRING (primavera en inglés) y , claro; PRIMAVERA que tiene dos buenas; “Amor de Primavera” de Tanguito o Ramses VI y que tiene una excelente versión de Spinetta y “Canción de Primavera” de Joaquín Sabina. Es probable que sean pasadas en muchas emisoras, principalmente la primera, para festejar a esta estación, sin duda la preferida de la mayoría de los mortales. Yo, para ir un poco contra la corriente, me identifico más con el otoño, que aquí, en las sierras, es particularmente bello. Volviendo a los temas que elegí; ahí están “Spring” de Angel Olsen, “I dream of spring” de K. D. Lang o “Hot spring water” un blues de aquellos de John Lee Hoker que tiene dos partes; además, algunos “descubrimientos” como “Primavera” del músico y pianista italiano Ludovico Eunadi.

Y así ya estamos a las puertas de Octubre o de Oktubre, como el clásico álbum de Los Redonditos de Ricota… para algunos el mejor. También el magnífico Artaud de Luis Alberto Spinetta (todavía bajo el nombre de Pescado Rabioso) cumple 50 años ya que fue grabado en octubre de 1973. Muchas coincidencias también con algunas cosas que uno va descubriendo… también el impacto de vivir en un lugar con la Naturaleza dando las cartas por todos lados. Ahora planté un acer (o arce japonés) que me regaló una amiga, y eso es lo que más gusta de la primavera; ver como todo florece, como todo reverdece. Adelante de mi casa veo una potranca pastando; es gris y no se cuál el nombre de este pelaje exactamente pero es linda y elegante… cerca del lago hay cantidad de otros caballos que se alimentan, corren y tienen relaciones sexuales sin que nada interfiera con sus vidas, lo que hace que a veces parezcan mustangs o caballos salvajes… claro que es mas que nada un deseo, que los “dueños” deben estar por algún lado aunque no los veamos, pero, se puede tener esa percepción y la certeza de que por esos minutos; a veces por horas, ellos son libres y a veces, pienso, un poco mas libres que nosotros.