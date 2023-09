Comunicado de Encuentro Ciudadano Santa Rosa repudiando el exceso de violencia verbal

La política, en su tarea de organizar y administrar un estado, debe hacer realidad la ideología que sostiene.

Para nosotros, Encuentro Ciudadano Santa Rosa, la ideología que nos reúne y abraza es la denominada peronista kirchnerista. Fuimos testigos de la recuperación de la Patria "con todos adentro" durante los gobiernos de Néstor y Cristina, durante los cuales se hicieron realidad un enorme conjunto de definiciones ideológicas en salud, educación, derechos humanos, obra pública, economía,( sacando al FMI y sus políticas de ajuste), reducción de la pobreza y el desempleo, renovación de la corte suprema de justicia, soberanía, etc.; medidas que han sido reconocidas a nivel internacional y que permitieron engrandecernos como sociedad.

La democracia permitió que asumiera Macri e inmediatamente impuso la contrapolítica. NADA de lo prometido en campaña se cumpliría y fue necesario poner el foco en la construcción de un enemigo interno, se impuso y concentró con todos los medios a su alcance, incluida la “justicia” a la destrucción de ese enemigo para así y de ese modo, fomentar el odio en la sociedad . El desastre tenía responsable y según los adversarios había una sola culpable: Cristina Fernández de Kirchner. Todo lo demás no existía ni SIQUIERA la formidable e impagable deuda externa de 50 mil millones de dólares que sumergió al país en una economía hecha jirones.

La política, mas tarde o mas temprano, volverá a equilibrar fuerzas para retornar a las raíces de su definición pero mientras tanto consideramos urgente e imperioso REPUDIAR el exceso de violencia verbal que circula impune por los medios de comunicación y las redes sociales.

"Terminar con el kirchnerismo" conlleva en su significado una mezcla explosiva de odio, violencia, racismo y negación de los derechos cívicos y humanos conquistados tras la última sangrienta dictadura cívico-militar- eclesiástica.

"Terminar con el kirchnerismo" es una expresión que viola el pacto democrático llevado adelante por los partidos políticos luego de la dictadura, e incita a eliminar, borrar, exterminar, desaparecer, una ideología que supo ser y es realidad y nos permitió vivir una década de bienestar en progreso, no sólo de los sectores más desfavorecidos sino de la clase media en general.

Nuestro REPUDIO es a la diseminación de esa idea fuerza. Plantear la guerra interna llenará al pueblo de sangre y dolor. Como ciudadanos no debemos permitirnos naturalizar estos dichos que semejan la etapa más oscura que ha vivido nuestra Patria. En el marco de unas próximas elecciones presidenciales, como sociedad, debemos reflexionar acerca de lo que se dice durante la campaña, no todo es válido. Por eso es necesario hacer oir nuestra voz para exigir respeto, es una responsabilidad de todas y todos los argentinos quienes defendemos el sistema democrático. Eso incluye a las familias, las escuelas, los centros vecinales, los clubes , las organizaciones sociales y por supuesto todos los medios de comunicación.

Si tener el mejor salario de Latinoamérica, la menor tasa de desempleo, la mayor cobertura jubilatoria, escuelas, universidades, hospitales, Ciencia y Tecnología, fútbol para todos, instituciones públicas mejoradas, convierte al kirchnerismo en enemigo, pensemos en lo que definitivamente debemos erradicar:

1-Negociados y jugarretas financieras para algunos amigos.

2-Generación de deuda vergonzosa que nos oprime y no nos permite salir adelante.

3-Achicamiento y “cierre” del estado para que cada uno se salve y sobreviva como pueda, 4- Evasión de impuestos y fuga de capitales, sólo por dar algunos ejemplos.

Todo ésto no tiene nada que ver con el kirchnerismo. En contexto de campaña política no vale decir cualquier cosa. Somos un grupo de ciudadanos defensores del kirchnerismo por lo vivido, no por lo contado.

Nuestra jefa política hoy está siendo atacada salvajemente, hostigada ,proscripta y casi asesinada. Decimos BASTA! Revisemos la historia reciente.

Decimos BASTA! Aquí estamos y seguimos, temerosos del futuro de nuestra Patria pero con la convicción de que la resistencia y la lucha de la militancia, acompañada de nuestros principios y de las banderas que nos enorgullecen, más temprano que tarde triunfará.

ENCUENTRO CIUDADANO SANTA ROSA DE CALAMUCHITA UNION POR LA PATRIA

Ana María Rascón – Graciela Ruiz Prensa