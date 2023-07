La Secretaría de Ambiente restauró las piedras vandalizadas del cerro Champaquí

La Secretaría de Ambiente, dependiente del Ministerio de Coordinación del Gobierno de Córdoba, realizó tareas de remoción de leyendas en las rocas de la cima del cerro Champaquí, que se estima, fueron plasmadas el pasado domingo 23 de julio.

Guías de turismo y grupos dedicados a las actividades de montaña y trekking dieron alerta a la cartera ambiental provincial, cuando encontraron el lunes 24 las marcas en las piedras milenarias.

La tarea requirió de la ardua labor del equipo de guardaparques provinciales, junto a bomberos voluntarios y particulares de la zona, quienes trasladaban a pie las mochilas con agua, cepillos y otros insumos hasta la cima del cerro, donde se encontraban las pintadas.

Por la gran afluencia de turistas que recibe esta zona durante todo el año, posee cartelería con indicaciones haciendo hincapié en la prevención y el cuidado ambiental.



Con el objetivo de contribuir a la formación de una conciencia pública educada en la necesidad de conservar la naturaleza, los reservorios culturales, históricos y arqueológico -según establece la Ley nº 6964-, la Secretaría de Ambiente recuerda diez puntos clave a tener en cuenta al momento de visitar las Áreas Naturales Protegidas:

Acampar sólo en lugares habilitados

No cazar ni pescar

No circular con vehículos fuera de los caminos

No arrojar residuos

No pintar las piedras

No dañar la cartelería informativa

No molestar ni alimentar la fauna silvestre

No dañar ni extraer la vegetación

No ingresar con mascotas

No encender fuego (Ley 8751)