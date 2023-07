RR Sport Club con primeros puestos en la Liga Calamuchita - Santa María

Los jugadores infantiles de las distintas categorías de la escuela de Fútbol "RR Sport Club" de Santa Rosa lograron destacadas actuaciones y puestos en el Torneo Apertura de la Liga Calamuchita - Santa María.

Ronal Romero, director técnico de la escuelita, manifestó su orgullo por la participación de sus equipos en la competencia que reúne a mas de 15 instituciones de futbol de los departamentos mencionados.

RR Sport Club logró tres primeros puestos en categorías varones Sub 7, Sub 9 y Sub 11, y un subcampeonato en Sub 7 B. Las finales se jugaron en Villa Amancay en el mes de junio.

El Torneo Clausura comienza en el mes de agosto.

La escuela RR Sport Club lleva tres años de acción y entrena en el Complejo La Estancia los días lunes, miércoles y viernes de 18 a 21 horas. Las inscripciones están abiertas para chicos y chicas de 4 a 18 años.

"Continuamos desarrollando proyectos como lo es la preparación de jugadores para participar en el próximo Mundialito Infantil que se desarrollará en Mendoza en el mes de noviembre", enfatizó Ronal Romero.