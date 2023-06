Junio: Día del Periodista, la bandera y otros días más

por Valdir Peyceré

Ya escribí sobre el periodismo y sobre tantas cosas que es difícil tener todo registrado como un computador simplemente porque, por suerte, soy humano y esa memoria total es imposible. El Día del Periodista que nace con el primer periódico autónomo en los días revolucionarios de 1810 , me refiero a La Gazeta de Buenos Ayres inaugurada un 7 de junio de 1810 y que tenía por finalidad “hacer conocer los actos del gobierno” de la Primera Junta. Fundado por Mariano Moreno, aunque su dirección le fuera dada primero al vocal Manuel Alberti, posteriormente fueron además de Moreno, Manuel Belgrano y Juan José Castelli los que más redactaron sus misivas, notas y proyectos patrioticos.

En este momento del país donde no se puede decir que los que ejercen esta fascinante profesión sean realmente autónomos e “independientes” es cada vez más complejo ejercer este oficio libremente. También quienes me conocen saben que conduzco un programa de radio denominado “La luz de la manzana” (Flash FM 107.7 mhz – sábados, de 17:00 a las 19:00 hs) donde lo que hago me gusta llamarlo de comunicador y que hace un poco más de 10 años escribo en la TR3S esta columna y además lo complemento con una galería de entrevistas de todo tipo, pero, claro, la mayoría a artistas de la región.

En este terreno, sí creo que ejerzo un tipo de periodismo placentero. Al Gran Angular lo tengo mucho más como una labor literaria, de notas, crónicas y ensayos sobre temas de lo más diversos pero que en general tienen siempre el matiz cultural como algo principal. A veces, pocas, me meto con la política pura y dura, pero, en general trato de escabullirme para poder respirar en esta Córdoba tan bombardeada con ciertos “latiguillos” de los que descreo, como que “la política y los políticos son todos lo mismo”; o que “todos roban”; etc etc etc… De hecho, muchos, probablemente la mayoría, la ejercen para enriquecerse y hacer negocios, los que se dedican a la politiquería a la política con p minúscula, pero, tambiéne están los otros, los que la hacen trascender y la ejercen para hacer algo positivo con ella; lo que yo denomino la política con P mayúscula.

De cualquier forma, sabedor que soy, de que todo lo que hacemos de alguna forma “es político”, creo que es una misión casi imposible escribir sobre periodismo sin escribir sobre política. La política, en definitiva, es eso que hacemos todos los días pero si nos propusiéramos hacerla de cuerpo y alma, pienso que tiene que servir para solucionarle la vida a la gente y, sobretodo, a los que menos tienen. El periodismo en sí no soluciona en apariencia nada pero con la frase cuñada por el patriota oriental que también pugnaba por la Patria Grande; José Gervasio Artigas de que “con la verdad ni ofendo ni temo” ya algo se hace. La verdad… la verdad foucaultiana de “el coraje de la verdad”… la verdad con la que se empieza a edificar algo; esa debería ser la premisa de todo buen periodista. Muchos, incluso dieron su vida por ser fieles a esa premisa. Imposible no recordar a Rodolfo Walsh (1927/1977) con su famosa “Carta de un escritor a la Junta Militar”. Carta que era un alegato a lo que los militares habían hecho del país al cumplirse el primer aniversario del golpe de estado (24/03/1976). Todo lo que decía en ella era verdad. Una verdad cruel, ya que inauguraba el primer año de la peor dictadura de que la Argentina tuviera noticia. En estos días he visto un par de cortos sobre Walsh y sobre su relación con eventos dramáticos de la historia argentina, como los fusilamientos de José León Suárez (del que también se cumplió otro aniversario el 9 de junio) que le valió un trabajo histórico (“Operación Masacre”, 1957) uno de sus escritos más conocidos y que inaugura en Argentina (y a nivel mundial) el género de novela de no-ficción. Los dos son dibujos animados de calidad… el primero, una buena animación, ganadora de un par de galardones internacionales se llama “Un oscuro día de injusticia” (2018) y el otro lo ví ayer y, aunque la protagonista es Eva Perón; Walsh aparece en varias oportunidades ya que una de las labores que realizó como periodista fue la de viajar a Madrid y entrevistar a Juan Domingo Perón en Puerta de Hierro. Me refiero a “Eva de Argentina” (María Seoane, 2011). Otra buena dosis de cine y documental de calidad, también con el lápiz del gran dibujante Francisco Solano López, aquel que le dio vida ilustrada a El Eternauta.

En fin; el Día del Periodista, pienso, no puede pasar desapercibido, tampoco el Día del Escritor que se conmemora todo 13 de junio y que homenajea al nacimiento de Leopoldo Lugones (1874/1938). Como mucho que tiene que ver con la historia Argentina, Lugones es una personalidad polémica y no creo que sea una unanimidad que nos represente a todos los escritores argentinos… el natalicio de José Hernández o Jorge Luis Borges, ni que decir de Cortázar, creo que nos hubiera identificado (o consensuado) a mucho más de nosotros.

Y después, viene el Día del Padre y el Día de la Bandera que tiene al gran patriota Manuel Belgrano (1770/1820) como el creador de nuestra insignia nacional porque y quien sabe solo comparado a San Martín o Güemes como entrega y unanimidad; porque, ¿ hay otro más absoluto o ejemplar que Belgrano?. En este momento de nombres chiquititos en la política, que mejor que recordarlo, celebrarlo y seguir usando los colores celeste y blanco con orgullo.