Dirigentes del PRO realizaron un acto en apoyo a la candidatura de Martín Llaryora gobernador 2023

En la continuidad de su campaña a la gobernación, Martín Llaryora encabezó en Costa Sacate un encuentro con intendentes del PRO Córdoba, del grupo de Comunas y Municipios de la Provincia (Comupro), además de candidatos y dirigentes de ese y de otros espacios políticos que ratifican su acompañamiento a Hacemos Unidos por Córdoba en las elecciones del 25 de junio en la provincia.

En su mensaje, el candidato a gobernador y actual intendente de la ciudad de Córdoba reivindicó precisamente el rol de los jefes comunales en el armado de la coalición Hacemos Unidos por Córdoba.

Dijo Martín Llaryora que se trata de "un proyecto organizado de abajo hacia arriba, surgido de la necesidad de generar espacios distintos", a la vez que subrayó que "fuimos los intendentes quienes lo empezamos cuando armamos el Ente Metropolitano, más allá de los partidos políticos que lo forman". En ese sentido, valoró los acuerdos políticos que supone "construir una coalición de gobierno sumando 15 partidos y muchos dirigentes, no sólo políticos sino también industriales, productores, de la cultura" y de otros sectores de la comunidad.

Martín Llaryora también dedicó una línea de su discurso a los dirigentes nucleados en el Ateneo Rubén Américo Martí, a la vez que elogió a su compañera de fórmula, Myrian Prunotto, de quien dijo que será "la primera vicegobernadora de la UCR".

Entre los candidatos y dirigentes que acompañaron a Martín Llaryora y confirmaron su acompañamiento estuvieron el anfitrión e intendente de Costa Sacate, Edgar Maciel Balduzzi; el candidato a viceintendente de la ciudad de Córdoba, Javier Pretto y los jefes comunales de James Craik, Oscar Alberto Fasolis, de Salsipuedes, Marcelo Bustos, de Colazo, Sergio Temporini, de Ballesteros Sur, Carolina Jara y de Río Segundo, Darío Chesta.

También lo hicieron el presidente del PRO del departamento San Justo y actual tribuno de cuentas de San Francisco, Gabriel Vicentini; el *ex presidente del PRO de Juárez Celman, Mario Guerreiro*; el vicepresidente del PRO de Río Segundo, ex candidato a intendente de Pilar y actual candidato a concejal por Unión por Pilar, Gastón Colazo; el candidato a legislador Santiago Capdevila; la ex candidata a primera concejala de Juntos por el Cambio de La Carlota, Claudia Reynoso y el ex candidato a intendente de Río Segundo por la Coalición Cívica, Santiago Pastorino.

Otros dirigentes que participaron fueron el ex representante de la juventud en Juárez Celman y renunciante a presidente del PRO en ese departamento, Felipe Gerreiro Cavina; el ex apoderado del PRO de Valle Hermoso, Raúl Pérez y los candidatos a intendente de esa localidad, Alejandro Vallada; de Salsipuedes, Carina Torres; de Pampayasta, Juan Carlos Agüero; el legislador provincial Francisco Fortuna, la candidata a legisladora Renata Fortuna, el ex senador por el departamento Santa María, Héctor Penna y el ex diputado del departamento Totoral, Héctor Sarratea.