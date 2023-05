Lanzamiento de campaña para la gobernación de Córdoba de Martín Llaryora junto a Myrian Prunotto

Los candidatos a gobernador y vice encabezaron el lanzamiento de campaña de Hacemos Unidos por Córdoba, junto a Juan Schiaretti y a los 70 hombres y mujeres que integran la lista a legisladores de la coalición.

Este martes se produjo el lanzamiento de campaña de Hacemos Unidos por Córdoba, la coalición que lleva la candidatura de Martín Llaryora a gobernador, con Myrian Prunotto como compañera de fórmula. Fue en un evento del que participó el actual gobernador y candidato a presidente, Juan Schiaretti, y en el que quedó oficialmente presentada la lista de los 70 candidatos a legisladores y legisladoras, así como los aspirantes al Tribunal de Cuentas para la elección del 25 de junio en la provincia.

Además participaron y ratificaron su apoyo los intendentes, jefes comunales y dirigentes de las distintas fuerzas políticas que conforman la coalición, al igual que las agrupaciones sociales, empresariales, comerciales, profesionales y sindicales que integran Hacemos Unidos por Córdoba.

Martín Llaryora habló en su mensaje del “desafío de lograr, con el voto de los vecinos, que esta rueda productiva, cultural, esta Córdoba que innova, que transpira trabajo, no pare, para que Córdoba siga cambiando permanentemente y que nadie quede afuera del progreso, viva donde viva”.

Dijo Martín Llaryora: “Hace tiempo que Córdoba no para de crecer. Y no paramos porque está en nuestro gen seguir para adelante: hacer, producir, cambiar, transformar, a pesar de los obstáculos”.

“Esta es la Córdoba que habla poco y hace mucho; la que dice que mejor que prometer es hacer, y mejor que decir, es cumplir. Es la Córdoba que seguirá al lado de los que trabajan, estudian, enseñan, curan o nos cuidan. Al lado de todos los cordobeses que invierten, que innovan y sueñan acá, en nuestra provincia”, agregó el candidato.

“ No estamos aquí juntos para ver si conseguimos un cargo. Estamos juntos y unidos porque entre todos vamos a cambiar cada día más la vida de nuestra gente”, enfatizó.

Acerca de lo que vendrá en su gestión, Llaryora expresó que “tenemos que encarar los tiempos que vivimos y los del futuro con nuevas tecnologías para aplicar a la producción, a la nuevas ciencias, a la educación, la seguridad, la salud. Tenemos que seguir abriendo más parques industriales para generar más trabajo genuino, abriendo escuelas y universidades, porque el camino de la educación es el que garantiza el progreso”.

“Tenemos que seguir llevando el gas, el agua, internet y todos los servicios que garanticen que Córdoba siga creciendo integralmente, desde cada rincón, dando oportunidades para todos. Vamos a seguir haciendo rutas, autovías, caminos, puentes, hospitales, escuelas”, añadió el actual intendente de la ciudad de Córdoba.

Por su parte, la candidata a vicegobernadora Myrian Prunotto dijo que recibió esta postulación “con mucho honor, con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, pero principalmente con todo el amor por cada uno de los cordobeses que habitan nuestra querida provincia”.

Dijo Prunotto: “Hasta el más bravucón de nuestros opositores nos tiene respeto, porque saben que Juan Schiaretti fue el que llenó de rutas la provincia, el que la hizo más productiva”, dijo la aspirante a la vicegobernación. Y señaló: “Mañana inauguramos la escuela número 100 con gas natural”, al tiempo que recordó que fue la gestión de Schiaretti la que llevó el gas natural al 98 por ciento de la geografía de Córdoba.

En su mensaje, el actual gobernador de Córdoba y candidato a presidente de la Nación, Juan Schiaretti, se dirigió “al pueblo de Córdoba que apoya el cambio que expresan Martín Llaryora y Myrian Prunotto”.

Definió Juan Schiaretti: “El cambio es estar todos los días trabajando para que la gente pueda progresar. El cambio no es el insulto, el cambio no es la descalificación, el cambio no es una palabra que se pronuncia cada tantos años cuando hay una elección. El cambio es mejorar la vida de la gente, es conseguir trabajo para la gente, es conseguir el progreso de la provincia”.

“El cambio son Martín Llaryora y Myrian Prunotto, que son jóvenes y han dado muestras sobradas de que hacen y saben hacer”, finalizó Schiaretti.

Nota: Prensa Hacemos Unidos por Córdoba