Empate del Depor en San Agustín

La primera división de fútbol del Deportivo Italiano se trajo un empate de San Agustín frente al local, UDCISA. El cotejo se disputó el domingo en el marco de la novena fecha del Torneo Apertura.

Un partido friccionado y con poco juego que finalmente se tradujo en un justo empate. Italiano remontó dos veces un resultado adverso con goles de Diego Daniluck y Matías Flores.

Con 13 unidades el Gringo se mantiene en la mitad de la tabla. La próxima fecha enfrentará a Estudiantes en Santa Rosa.

POSICIONES: Sp. 9 de Julio 17; Agrario, Sp. Belgrano, Náutico Fitz Simon y Atl. Río Tercero 16; Vecinos y Estudiantes 15; Dep. Independiente 14; Atl. Independiente y Dep. Italiano 13; Rec. Elenense 12; UDCISA y N. Rumipal 8; Atl. Ascasubi 6; Belgrano FC 5 y Dep. Huracán 4

PRÓXIMA FECHA (10ª): Sp. 9 de Julio vs. Sp. Belgrano; Atl. Independiente vs Atl. Rïo Tercero; Dep, Independiente vs. Dep. Huracán; Náutico Fitz Simon vs. Vecinos Unidos; Agrario vs Belgrano FC; Atl. Ascasubi vs N. Rumipal; Rec. Elenense vs UDCISA y Dep. Italiano vs. Estudiantes