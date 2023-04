“Sin Documentos”: la banda que suena en Santa Rosa

Nota: Valdir Peyceré

Ya nos conocemos. El año pasado hice una nota con Jesica Spitaleri, que es tecladista y da clases de piano. Jesica es hija de Alejandro y Cristina y está en pareja con Alejandro “Chino” Balsamo. Empiezo por una de las integrantes femeninas de la banda y, sin querer, presenté a todos. Una banda familiar. Una banda que tiene sus inicios en la ahora remota Haedo en el Gran Buenos Aires. Cuando se mudaron a Santa Rosa comenzaron a “adaptar” el estilo de la música que era más ligada al rock en algo que siendo un mix (o “fusión”) sonora, se adapta más al acento cordobés.

- Como todo comienzo quería que cuenten, para los lectores del Diario TR3S Digital; ¿cómo y cuándo empezó la banda, los integrantes que la forman y el estilo de música que tocan. Y cómo nació el nombre del grupo?.

Jesica Spitaleri: - Es una banda familiar que en cierta forma ya la teníamos, pero que comenzamos a tocar cuando nos vinimos a vivir acá, a Santa Rosa. Eso fue en 2021. En relación al estilo, antes hacíamos rock, pero en esta banda tocamos una fusión con música de Córdoba.

Alejandro “Chino” Balsamo: - En realidad es más música bailable…

JS: - Quisimos hacer esa fusión entre música más bailable, cuarteto, cumbia y algo de rock. No tenemos un “nombre” exacto para lo que hacemos. Los integrantes son: Alejandro Spitaleri en batería, Facundo García en guitarra (invitado), Cristina Pairola en bajo, Jesica Spitaleri en teclados y coros y Alejandro “Chino” Balsamo como la voz del grupo. Sobre el nombre del grupo, nació cuando estabamos ensayando el tema de Andrés Calamaro (“Sin documentos”) y ahí Facundo (García, el guitarrista), dijo que porqué no le poníamos así al grupo… y fue que surgió el nombre de la banda.

- He escuchado algunos audios de la banda y me parece que tienen un sonido muy consistente y aunque los estilos mayoritariamente son el cuarteto y la cumbia, el grupo suena diferente, con un swing que no es 100% de estos estilos; se nota que podrían tocar rock, blues u otro estilo con la misma competencia. La pregunta va en esa dirección; ¿porqué no lo hacen?

Alejandro Spitaleri: - Al rock lo tocamos siempre en los ensayos que hacemos, un poco para nosotros y a veces agregamos algún tema en los shows…

J.S.: - Sí; la idea es que sea algo más bailable, pensamos un poco en la gente (que hay más público para eso) y un poco lo que nos gusta. El rock nos gusta a todos, tanto que tenemos temas de rock, pero tratamos de que la gente se divierta.

A.B.: - Por ejemplo, modificamos el tema de Capanga que tiene bastantes elementos de rock y lo hicimos más bailable.

En relación a los shows que han dado, quería que me cuenten un poco dónde comenzaron a tocar y cuáles los lugares y quienes los han contratado últimamente para que toquen frente al público santaroseño...

A.B.: Comenzamos tocando en distintos bares y en el Paseo del Remanso (en los shows patrocinados por la Municipalidad de Santa Rosa). También apuntamos a tocar en eventos; como contrataciones privadas. A veces, incluso, fiestas de cumpleaños, que nos gusta bastante. Nosotros lo que notamos es que a la gente le gusta mucho que seamos una familia que tiene una banda. La gente aplaude a eso.

A. S.: En general llama más la atención como tocamos los instrumentos, como el caso de la batería; que es algo más “power” y novedoso. En la banda que tenemos estamos queriendo hacer temas propios porque yo veo que por acá se hacen muchos covers.

J.S.: Nosotros estamos queriendo hacer temas propios. Dejamos nuestro instagram (@sindocumentosok) para que el público de Santa Rosa se ponga en contacto con nosotros y vea algo de lo que hacemos.

La casa está llena de instrumentos; la guitarra, un sintetizador, la batería…El otoño viene llegando, así que afuera está algo frío y por eso nos quedamos un poco más adentro, hasta que hago la última pregunta, que es infalible: - siendo una familia, ¿a veces, no hay “peleas” o algunos roces? Y sí, los hay, me dicen. Como el dicho: - pasa en las mejores familias!. Todas las bandas los tienen, sino, serían robots y no personas de carne y hueso. Después sí salimos y me quedo hablando con los dos Alejandros (Jesica sale por un momento y simpáticamente se despide). Al final Dulcinea (la gran ovejera alemana de Alejandro Spitaleri) se tira con la barriga para arriba… tal vez demostrando la alegría porque. pensará; “por fin se acabó la reunión y me pueden prestar atención a mí”.

Siendo, además, vecinos, nos despedimos y me quedan las ganas de escuchar esta nueva propuesta sonora para Santa Rosa. Espero que me envíen algunos temas en mp3 para escucharlos y ponerlos en la play-list de mi programa de radio (“La luz de la Manzana”, sábados de 20:00/22:00 - Flash fm 107.7 mhz). Prometen mandarme algo con una fusión rockeada. Una propuesta que con certeza se oirá en algún final de tarde o a la noche por estos pagos. Teniendo como cortina de fondo los bellos paisajes de Santa Rosa o en algún bar u hogar calamuchitano.