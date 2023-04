El Voley del Deportivo Italiano actuando en todas sus categorías

El equipo de Voley Primera Varones del Deportivo Italiano jugó de local en la noche del viernes 14 ante su similar de Fitz Simón de Embalse por la Liga Riotercerense.

El polideportivo Rubén Aimetta fue el escenario del encuentro, ante un importante marco de público, con gran triunfo del escuadra Gringa por 3 sets a 1.

Por otra parte, el equipo de Primera Femenino participó de la segunda fecha de la liga Riocuartense en el Club Municipal de Rio Cuarto.

La misma se desarrolló en la jornada del domingo 16 y allí disputaron sus tres compromisos por la zona C con estos resultados:

Italiano 1 - Estudiantes de San Luis 2

Italiano 2 - Sportivo Huinca Renancó 1

Italiano 0 - Municipal La Carlota 2

LOS JUVENILES

El domingo, en la sede del Club Fitz Simón de Embalse, se disputó la primera fecha de las categorías juveniles de la Liga Riotercerense.

Los chicos Gringos, dirigido por Eugenia Iglesias, fueron parte del certamen junto a los clubes Caju de Almafuerte, Atlético de Rio III, Hernando, Biblioteca Villa del Dique y Fitz Simón de Embalse.

Los resultados fueron los siguientes:

SUB 15: Italiano 2-0 Fitz Simón / Italiano 2-0 CAJU

SUB 17: Italiano 2-1 Fitz Simón / Italiano 2 -0 VDD

SUB 19: Italiano 1-2 Hernando / Italiano 2-1 CART