Plantamos nativas, plantamos identidad

Terminando el verano, el parque de la Cooperativa de Santa Mónica se llenó de nuevos arbolitos nativos. Chañares, talas, cina cina y espinillos son algunas de las especies que ya están creciendo alrededor de nuestro edificio. Elegimos plantar nativas como una forma más de arraigo al lugar que habitamos, a nuestra identidad y al modo de organización cooperativa que elegimos.

Pensemos en esta relación: Dicen los libros que una plantación con criterio ecológico se piensa como población, en la que cada planta en particular suma al conjunto, y no es pensada en sí misma. ¿Podemos coincidir en que esa mirada vale también para una cooperativa? Cuando entendemos que socios, integrantes del consejo y empleados, hacen al todo, y que ese todo es más que la suma de las partes -porque aceptamos que hay cosas que no se resuelven de a uno, sino en el conjunto- podemos reconocernos también en este criterio de plantación ecológica.

Desde ese lugar, y sumándonos al 21 de marzo, día en el que celebramos en todo el mundo, al bosque nativo, es que llenamos nuestro parque de la Coop. de árboles nativos, y te compartimos algunas ideas e imágenes sobre eso.

Pero empecemos definiendo, ¿cuáles son las especies nativas?

Las plantas nativas son las propias de una eco región. Son las que están ahí y han evolucionado desde hace mucho tiempo. Que están en permanente diálogo con la flora, la fauna y los demás elementos del lugar. Que pueden parecer yuyos o quedar feas, pero que bien planteadas en jardines o espacios abiertos, embellecen el lugar sin mayor mantenimiento.

¿Para qué nos sirven las plantas nativas?

Las especies de la sierra son fuente de biodiversidad y nos prestan - aún sin que lo notemos- un fuerte servicio ambiental. Sirven como alimento y como medicina. Regulan el ciclo del agua y los nutrientes de la tierra. Conservan el suelo como un sistema vivo y complejo, en un vínculo entre la vida y la salud de las personas, los animales y el entorno. A su vez, son útiles para la construcción de vivienda de una manera austera y con mantenimiento muy sencillo.

¿Por qué especies nativas y no otras?

Plantamos nativas no por casualidad ni porque las tengamos a mano. Plantar nativas donde no las hay -o hay pocas- tiene que ver con la conservación. Es una visión ética de la cooperativa. Es la oportunidad de revalorizar y traer a la superficie aquellas especies que por razones de crecimiento se ven amenazadas. Es nuestra manera de ejercer el principio cooperativo de la sustentablidad ambiental, convencidos de que es la forma.

Elegimos el tala o el chañar porque nos evocan la geografía del lugar que habitamos. Es, de alguna manera, como el logo de la cooperativa que fuimos construyendo, esa marca que rescata la huella del espacio en el que vivimos. Revalorizar las plantas nativas es no olvidar, es reforzar la identidad y la memoria de nuestro lugar. La cooperativa es también eso, una institución que marca huella de lo que estuvo antes y de lo que vendrá después, de una manera colectiva de resolver, mejorar y honrar el lugar que habitamos.

Hablamos de identidad. La cooperativa y sus nativas dicen que esto no es un "no lugar”, estandarizado o repetible en cualquier otro punto de la geografía.

Es un espacio que habla de las sierras y de las personas que acá vivimos. No es imparcial - en las plantas, en su edificio, en la forma de ver la vida y de vincularse con las personas. Esta es una cooperativa de las sierras, de Santa Mónica.

Algunos datos extra, a tener en cuenta si después de leer la nota, seas o no cooperativista, te convenciste de que plantar nativas en tus espacios es una buena idea.

¿Por qué en esta época?

Transplantar un árbol en esta época tiene la intención de hacer fuertes sus raíces. Pasa que, cuando se acerca el otoño y el invierno, los árboles llevan toda su energía a la raíz. Entonces, al plantarlas ahora estamos ayudando a que generen bases fuertes. Por esa misma razón abonamos el suelo en esta época del año, para que las plantas tengan un tiempo prolongado de descanso en el que energía se concentra en la base, preparándose para el tiempo de lluvias y calor que llegará con la primavera.

La cultura de las plantas

Sobre el cuidado - el trabajo cultural de las plantas-, se sugiere regarlas cuando no hay lluvia. No hacer charco, sino asegurarles la humedad. Al menos en el primer mes de transplantadas. Se les puede colocar una malla que las proteja de cortes o de animales silvestres o domésticos que puedan dañarla. No necesitan más. Su adaptación de años les permite crecer y desarrollarse sin más.