El jaguar, su protección y un instituto

por Valdir Peyceré

Hace algún tiempo que en mis visitas a las páginas del facebook me encuentro con interesantes y bellos videos con un adolescente y sus padres que interactúan con diversos animales salvajes: leopardos, jaguares, monos, perros salvajes (cachorros do mato), araras, etc. Esa familia maneja un instituto de protección, principalmente lo que tañe con el jaguar que en portugués se denomina onça… este lugar se llama: Instituto Onça Pintada y se localiza en el extremo oeste del estado de Goiás, en Brasil.

El muchacho de nombre Thiago, tiene una facilidad para relacionarse con toda la fauna que vive en esta gran estancia de muchas hectáreas y que se plantea como una forma de preservar muchos de estos ejemplares que vienen siendo diezmados por la codicia del hombre y que están (la mayoría) en peligro de extinción. La famosa “quema” de la flora que era el substentáculo de sus vidas, la deforestación o “tierra arrasada” para el cultivo de soja, caña de azúcar y para el pastaje de cabezas de ganado. No muy diferente, infelizmente, de lo que pasa por estas tierras algunos sojeros y otros millonarios inescrupulosos queriendo llevarse puesta a la fauna y flora nacional. Los recientes incendios del Delta del Paraná con la connivencia de los gobiernos de Entre Ríos y Santa Fe (con la famosa fragilidad del gobierno nacional) son un buen ejemplo.

Volvamos al Instituto Onça Pintada. En el facebook podemos ver a estos hermosos felinos nadando, jugando, descansando y reproduciéndose. Los vemos siendo queridos, acompañados y en un hábitat que parece eficaz para su vida.

La Panthera onça (su nombre científico) es el mayor predador del continente americano; es un cazador que regula el medio ambiente ya que caza generalmente a las especies que tienen una super población. Más corpulento que todos los otros felinos como el caso del puma, puede llegar a vivir unos 15 años en libertad (parecido a la expectativa de vida de un perro). Su nombre viene del guaraní yaguar eté (fiera verdadera). Y aunque casi extinto en los EEUU, aun hay especimes en Arizona, donde se extiende hasta algunas regiones del Chaco y la provincia de Misiones en la República Argentina, siendo su mayor incidencia en la región amazónica (Brasil, Perú, Colombia y Venezuela). En relación al Brasil, que es donde se encuentra en mayor número, se lo puede ver en libertad aun en las regiones del Cerrado (donde se encuentra el instituto), el Pantanal, la Mata Atlántica y en la Caatinga nordestina en menor medida. Sobre el Instituto o Jaguar Conservation Fund (en inglés), podemos decir que fue fundado por Leandro Silveira y Anah Jácomo (los padres de Thiago), en 2002 para “Promover la conservación del Jaguar, sus presas y su hábitat mediante la investigación y estrategias de conservación”.

Lo que nos estimula como conservacionistas es que esta ONG exista pero lo que nos preocupa que a pesar que el yaguareté sea una especie bajo amenaza de extinción, el Instituto Onça Pintada es el único con esta finalidad en América del Sur. Por eso es fundamental que lo elogiemos y propalemos la posibilidad de que otros lo sigan. La preservación de este hermoso felino depende en gran medida de eso. Por aquí tenemos pocos pero buenos ejemplos, como el caso de Pumakawa (aquí cerquita en V. Rumipal) que se dedica a la preservación y cuidado del puma, pero esto ya daría bastante tela para cortar y alguna nota especial, probablemente en otro Gran Angular.