La UNC suma dos nuevos equipos científicos de alta complejidad

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación anunció una nueva batería de subsidios para la adquisición de 207 equipos de mediano y gran porte para 69 instituciones científicas y tecnológicas del país.

Entre estos hay dos que estarán destinados a la Universidad Nacional de Córdoba: un Láser de Pulsos Ultracortos, que posee acoplado un sistema para realizar Espectroscopía Vibracional por Generación de Suma de Frecuencias (VS-SFG), y que está valuado en US$ 484.619. El otro es un Espectrómetro de Resonancia Magnética Nuclear para hacer estudios en materiales sólidos (US$ 620.000).

El primer aparato funcionará bajo la supervisión del Centro Láser de Ciencias Moleculares, el Departamento de Físicoquímica y Instituto de Investigaciones en Físicoquímica de Córdoba (INFIQC). Las líneas de investigación involucradas incluyen estudios básicos de fotoquímica de bases de ADN y reacciones entre componentes atmosféricos. Pero también se comenzará a trabajar en la validación de pantallas solares utilizadas para proteger la piel ante la exposición solar.

Resonador para estudiar fármacos, baterías y rocas

El otro equipo estará ubicado en el Laboratorio de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FAMAF). Se trata de un espectrómetro de Resonancia Magnética Nuclear, diseñado para la caracterización de materiales sólidos.

El laboratorio tiene líneas de investigación y desarrollo para analizar compuestos farmacéuticos, materiales para catálisis y componentes para el desarrollo de baterías de iones de litio. “Este equipo va a reemplazar una versión antigua que tenemos en el laboratorio de RMN, pero está abierto a toda la UNC y para prestar servicios al sector privado”, cuenta el investigador Gustavo Monti, responsable del subsidio.

Más renovación tecnológica en Córdoba

En la segunda etapa del proyecto se financiará la compra de 10 equipos destinados a instituciones y dependencias de la provincia de Córdoba, por una suma total de US$ 3.599.049. Estos equipos son:

Sistema modular para el registro electrofisiológico en humanos. US$ 300.299 (Centro Científico Tecnolópgico Conicet).

Microscopio Óptico. US$ 236.033 (Centro de Excelencia en Productos y Procesos de Córdoba).

Sistema integral de medición de gas Radón compuesto por equipo base, equipos complementarios. US$. 78.992 (Comisión Nacional de Energía Atómica).

Cromatógrafo Liquido (HPLC) con Detectores MultipleFluoresc-IR. US$ 134.753 (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria).

Sistema Láser. US$ 211.000 (Instituto Nacional de Tecnología Industrial).

Perfilador de corriente acústico doppler (ADCP) multifrecuencia, para medición de caudales y batime. US$ 69.900 (Instituto Nacional del Agua).

Sistema de magnetómetro. US$ 169.482 (Servicio Geológico Minero Argentino).

Sistema de Captura de Movimiento. US$ 268.171 (Universidad de la Defensa Nacional).

Láser de Pulsos Ultracortos + VS-SFG. US$ 484.619 (UNC).

Espectrómetro de Resonancia Magnética Nuclear (RMN ). US$ 620.000 (UNC).

Equipo para emulación y ensayos de banco de baterías y de convertidores electrónicos (DC-DC y AC-DC). US$ 388.500 (Universidad Nacional de Río Cuarto).

Microscopio Óptico Confocal. US$ 597.300 (Universidad Nacional de Villa María).