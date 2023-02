Continúa la convocatoria para el sorteo de cuatro chapas de remis

Desde la Municipalidad de Santa Rosa se informa que continúa la convocatoria para todos los vecinos interesados en participar del SORTEO por la adjudicación de cuatro chapas de remis a través del Decreto Municipal Nº 001/23.

Fecha y hora de Sorteo: 28 de Febrero de 2023 a las 12:00 hs. en la sede del Honorable Concejo Deliberante.

Recepción de Interesados: hasta el día 23 de Febrero de 2023, de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 hs. en la sede de la Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita, calle Córdoba Nº 242.

Requisitos de Presentación:

a.- Ser mayor de edad, con una residencia mínima en la localidad

de dos (2) años.

b.- Ser titular registral del vehículo a afectar en el servicio de remis, el cual no podrá tener una

antigüedad máxima de dos (2) años, y cumplir, al momento de ser otorgada la licencia la totalidad

de los requisitos exigidos en el artículo 16 de la Ordenanza Nº 1215/2004.

c.- Libre de deuda de cualquier Tasa, Servicio o Multas con la Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita.

d.- Carnet de Conducir habilitante, otorgado por la Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita.

e.- Certificado de Buena Conducta expedido por la Policía de la Provincia de Córdoba.

f.- No poseer licencia de remis vigente otorgada por este Municipio.



La Secretaría de Gobierno Municipal será la encargada de supervisar el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por el presente Decreto y Ordenanza citada, debiendo confeccionar la lista definitiva de candidatos mediante Resolución Municipal.