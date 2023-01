Messi y la rebeldía

por Valdir Peyceré

El gesto del “Topo Giggio” hecho por Lionel Messi en el transcurso del partido con Holanda (Países Bajos) fue considerado “vulgar” para Clarín y La Nación. Es probable que para la prensa de las derechas, ni la scalonetta, ni la posibilidad de ganar la Copa del Mundo eran tan importantes como mantener los privilegios de esa minúscula minoría que es dueña de la Argentina. Probablemente para estos medios, el lawfare promovido por la “Justicia”, los gestos obscenos de un diputado nacional o el vergonzoso empréstimo obtenido por un ex presidente “neo liberal” , otro diputado que la pasa muy bien “con la nuestra” y un inglés que nos secuestró un lago que tiene el sugestivo nombre de Escondido, entre muchas otras cosas; no sean caratulados de vulgares.

Pero vamos a nuestra scalonetta. A Messi, los jugadores y el concepto de rebeldía que, con matices, salió a las canchas de Qatar, ese estado casi inventado para este Mundial. Ese estado dictatorial, misógino, patriarcal, que vive en algún siglo de la Edad Media. Ya se ha hablado, pero se seguirá hablando de las 7.000 víctimas de la mano-de-obra esclava que construyó los estadios; de las mordazas a las protestas de las minorías y a su vecino (Arabia Saudita) que a poco de iniciarse el Mundial, dispuso la ejecución sumaria de (ahora me olvidé la cifra) varias almas. Desde lo estrictamente futbolístico, el seleccionado nacional era soberbio. Siempre me pareció un poco arriba, como equipo, a las otras selecciones. Croacia, podía ser una excepción, en cuanto a calidad de toque y entrega… y a ese excepcional jugador que es Luka Modric; pero las otras… Marruecos, un equipo muy bien montado y que sabía defenderse como ir adelante… pero, a pesar de la simpatía tercermundista nunca me encantó. Y Francia… la verdad que Francia nunca me gustó… casi que me gustaba más Inglaterra. No me pareció justa su descalificación en un partido que para mí jugó mejor que los galos.

Todas las líneas de Argentina fueron excelsas. Abajo, con los laterales que subían generosamente en los ataques y los centrales con la perfección y entrega de Otamendi y Lisandro Martínez; el medio campo, con la recuperación de pelota de Rodrigo de Paul y el fabuloso ex River, Enzo Fernández, que sorprendió con un mundial excepcional… también la fuerza, dinamismo y velocidad del incansable Julián Álvarez y la cuota de genialidad de Di María como un falso puntero (izquierdo o derecho)… y Messi… bueno, qué decir, qué adjetivo nuevo usar que no haya sido usado?

Messi, el jugador brújula, líder genial, que hacía temblar a las defensas adversarias. Messi no me llegaba a gustar tanto como desde que surgió la scalonetta. Con Lionel Scaloni y su equipo fue diferente de otras veces y otros mundiales. Había equipo en todos los sentidos y a mí, Scaloni siempre me gustó, siempre pensé que ese venir “de ningún lugar” y con pocos galardones era una ventaja. Y la historia de la scalonetta me dio la razón. Un equipo solidario sin estrellas.. o, mejor, con un firmamento de luminosidades.

Y Messi fue mostrando la faceta más ganadora de todas. Fue mostrando su madurez como verdadero capitán de la celeste y blanca. Y fue mostrando un “qué” de rebeldía que hasta estas eliminatorias y mundial, no habíamos visto. Dejó de ser el “chico bueno” y comenzó a usar la ropa de un super héroe más cercano a los mortales argentinos.. dejó de ser el “good boy” para comenzar a ser un “bad boy” rioplatense o rosarino. Tal vez la catarsis del – “bobo, qué mirás?”: y - “andá payá!”, hayan sido excesivas para un holandés, que, a lo mejor, solo quería saludarlo. Pero a esa altura los ánimos estaban caldeados. Países Bajos no respetó a la Argentina como hubiera correspondido y su entrenador (Van Gaal) fue siempre despectivo con los nuestros. En fin; lo que queda son los maravillosos goles… la dinámica increíble del equipo y todo eso se debe al fútbol, a la garra y a esa cuota de rebeldía. Esa cuota de rebeldía que ayudó a ganar la Copa.