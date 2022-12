Un amigo de Nahuel Molina de Embalse se tatuó el relato del gol frente a Países Bajos

Matías "Sata" Miranda, amigo del mundialista Nahuel Molina Lucero, de Embalse, decidió tatuarse el relato del gol convertido por el defensor frente a Países Bajos.

La nota, publicada por el blog Mundo Deportes Embalse (https://mundodeportesemb.blogspot.com/) expresa la emoción con la que vive la localidad y todo Calamuchita con la destacada actuación de Nahuel en la copa mundial.

En este contexto, cuando el 9 de diciembre el "negro" convierte su primer gol, tras un gran pase de Messi, su amigo "Sata" Miranda no dudó en plasmar esta emoción en su piel. De esta manera, el tatuaje en su brazo recrea el relato del gol expresando: "Arma Messi. Engancha Messi. Apunta Messi. Mete Messi. Gran pase para Molinaaaa. GOOOOOOL ARGENTINOOO!", más la leyenda "26 Molina".

"Me agradeció por el regalo. (Nahuel) Me dijo que estaba loco". "Yo estoy feliz. Ahora esperando a que vuelva y me lo pueda firmar, obviamente que también va a tinta", enfatizó Miranda al medio de Embalse.

En la nota se destaca que demás miembros de su grupo de amigos, luego de la obtención de la Copa América, se tatuaron al futbolista.