5500 vecinos de Córdoba capital ya cuentan con sus anteojos recetados y fabricados a partir de tapitas de gaseosas

• El intendente Martín Llaryora es el impulsor de la iniciativa.

· Los “ecolentes” llegan a personas que más los necesitan luego de exámenes y controles oftalmológicos.

El intendente de la Capital provincial, Martín Llaryora, llevó a cabo la entrega de 257 nuevos anteojos, con sus correspondientes cristales recetados, a vecinos de barrio José Ignacio Diaz en el marco del programa “Ecolentes en tu barrio”. Esta iniciativa busca reforzar el diagnóstico y tratamiento oftalmológico, en niños y adultos, y la confección gratuita de lentes fabricados a partir del reciclaje de tapitas plásticas.

El programa recorre los barrios de la ciudad, solucionando los problemas de visión de los vecinos que más lo necesitan quienes tienen dificultades para ver y no pueden acceder a un par de anteojos: "Estamos contentos cuando podemos acercar una solución y tratar de que alguien esté mejor. En la función pública es importante no perder el corazón. Por eso, no podemos mejorar la calidad de vida solo con obras, sino que además debemos hacerlo, como en este caso, colaborando con la necesidad de un par de lentes para poder ver mejor, leer, estudiar o trabajar”.

Y añadió: “Hemos entregado hasta hoy 5500 lentes, lo que quiere decir que estos vecinos hoy ya no tienen un problema, sino que ya cuentan con la solución". En tanto, se anunció que otros 2000 anteojos se encuentran en producción.

Cabe destacar que “Ecolentes en tu barrio” se lleva a cabo gracias a una iniciativa conjunta del Ente Córdoba Obras y Servicios (COyS) y la Secretaría de Salud municipal, junto a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba y el Ministerio de Vinculación Comunitaria provincial.

Política sanitaria y socioambiental

Es importante señalar que todos los marcos de los lentes entregados son producto de la economía circular, ya que son confeccionados a partir del uso de 4 a 6 tapitas plásticas. Cada uno de ellos son una demostración de que el aporte y trabajo de separación y recolección realizado por los vecinos, vuelve transformado en un producto.

El intendente aprovechó la oportunidad para agradecer a todos los que intervienen en el proceso que busca responder a las dificultad visual de las personas. Llaryora hizo hincapié en la Facultad de medicina de la UNC, por la ayuda desinteresada de sus profesionales, estudiantes y todo el equipo que “vienen a los barrios para que los vecinos puedan contar con sus controles y luego con sus anteojos”.

En referencia a sus palabras el decano de la Facultad de Medicina, Rogelio Pizzi, indicó: "Esta iniciativa brinda solución a una problemática de la comunidad. El Estado debe ser el garante de la salud y con estas acciones lo estamos concretando juntos".

Consultorio oftalmológico móvil

El consultorio oftalmológico móvil visita semanalmente cada Polideportivo Social para que las familias puedan acceder a los controles adecuados y se realice el pedido de ecolentes en caso de ser necesario.

La medida busca hacer operativos los conceptos de reducir, reutilizar y reciclar, una de las estrategias de la “Economía Circular” dispuesta por la gestión del intendente Llaryora desde inicios de su gestión.