MENSAJE DEL DEPORTIVO ITALIANO

"EL GRINGO ES DE PRIMERA Y DE PRIMERA NO SE VA"

El día viernes los dirigidos por Edu Aguirre protagonizaron una eufórica victoria 1-0 en condición de visitante ante Atlético de Río Tercero, la acción la protagonizó el equipo local con un temprano penal a favor a los 5 minutos de la primera etapa, el disparo salió desviado en el arco protegido por Martin Silva. El primer tiempo se vió un partido trabado para ambos equipos, Atlético sufrió la temprana expulsión de Alexis Rodriguez en tiempo suplementario, el gringo aprovechó la ventaja numérica y busco en reiteradas oportunidades la ocasión de gol hasta que llegó luego de una serie de polémicas en complemento, Enzo Bertaina a los 97 minutos marcó el gol que mantiene al gringo una temporada más en Primera división y ahora se plantea un nuevo objetivo, lograr un puesto en los cuartos de final.

Desde Nuestra querida Institución, dirigentes, jugadores y familias lamentamos totalmente el hecho acontecido posterior a dicho partido dentro de las instalaciones de Atlético de Río Tercero en donde nos encontramos con el vehículo de nuestro arquero Silva Martín destrozado (entre otros) desde su techo hasta sus espejos.

Y es acá en donde queremos FRENAR LA PELOTA, y les pedimos la frenen con nosotros, levanten sus miradas y vean las caras de todos los que estamos acá jugando con sed de victoria para seguir haciendo historia..

Nos encontramos con todo un plantel superior y parte de reserva y 7 dirigentes en la Comisaria de Río Tercero en altas horas de la madrugada acompañando a un compañero a realizar la denuncia correspondiente después de los lamentables hechos vívidos por todos.

Y esto es el Depor, éste es el Italiano de Santa Rosa de Calamuchita. Un grupo humano tremendo en donde nadie juega sólo. Y es acá en donde los queremos a ustedes, haciendo caravana bancando las pálidas, bancando los trapos acompañando y alentando a ése grupo de pibes que juegan por mero amor a nuestros colores.

Todo lo referido al vehículo de nuestro arquero está en curso a ser solucionado lamentando la complicación en su día a día por la falta del mismo y sabiendo que culminado el arreglo hay cuestiones que no tienen solución mas que el tiempo , como lo es la angustia, el enojo, el estrés y la impotencia de ver el fruto del trabajo dañado por un resultado futbolístico.

Este miércoles 26 recibimos en nuestro Fernando Strada a 9 de Julio por la fecha 15 y están todos invitados a acompañar a nuestros jugadores desde el aliento que realmente merecen!

Acompañemos a estos guerreros a seguir haciendo historia!

Al gringo se lo alienta porque él sabe que los sueños nunca mueren!