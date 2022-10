Desde CAME consideran que se viene una temporada exitosa

Gregorio Werchow se desempeña como secretario de Turismo de CAME ( Confederación Argentina de la Mediana Empresa) y como tal, se refirió al resultado que dejó el turismo durante el fin de semana extra largo de octubre y entre otras cosas, a los factores que vienen favoreciendo a la reactivación turística tras los tiempo de zozobra que motivó la pandemia.

Además hizo hincapié en remarcar que este tiempo auspicioso para la actividad hace que se deban redoblar esfuerzos para mantenerlo. “Que hayamos tenido afortunadamente un fin de semana exitoso, no significa que se tenga que bajar los brazos debido a que no hay que olvidar que el sector turístico viene de dos años bastante malos por la pandemia y ante esta reactivación de la actividad tenemos que resaltar que gracias a la extraordinaria herramienta que es el Previaje y que fue clave para esta reactivación, no solamente considerando los destinos consolidados sino también los emergentes”

Subrayó que lo ocurrido durante el fin de semana de octubre brinda al sector un indicio de cómo puede ser la venidera temporada de verano, en la cual se han depositado muchas esperanzas para que sea exitosa no solamente por el impacto del turismo interno sino también porque las condiciones favorecen para la llegada del turismo extranjero.

Sostuvo que “esta tendencia se va a mantener” por el hecho que la gente busca salir cuando puede luego de haber atravesado la pandemia sin poder hacerlo, aunque también hizo referencia a la situación económica que atraviesa el país y la inflación como puntos que pueden incidir de manera negativa en la actividad.

“Hay varios factores que han confluido para que la actividad turística esté reaccionando ante la adversidad y lo hemos visto con lo ocurrido durante el fin de semana largo, cuando se movilizaron 43.000 millones de pesos”, destacando que la gran necesidad de la gente de salir, el tema cambiario que favorece al turismo interno y al extranjero que quiere venir al país y el programa Previaje ha sido muy importante y debe seguir más allá de cuál es el gobierno de turno y más allá de correcciones que puedan realizarse, porque el turismo es una actividad que genera recursos y hay que apoyarla desde el Estado.

Gregorio Werchow también hizo referencia a algo importante que muchas veces no se tiene demasiado en cuenta y que es nada más ni nada menos que poder consolidar el destino turístico en un producto. “Lo más importante o fundamental no es tener el atractivo turístico porque a este atractivo hay que adaptarlo a un escenario relacionado con esta actividad y a éste transformarlo en un producto porque es esto lo que se vende”, remarcando que ya no alcanza solamente con tener lugares atractivos sino que hay que brindar cada vez más y mejores servicios porque la gente busca pasar un buen momento, por eso debe haber siempre una evolución permanente.