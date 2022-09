Diez años escribiendo para la TR3S

por Valdir Peyceré

Fue con la primavera del 2012 que aparecía el primer número de la “agenda cultural” que escribía por aquel entonces en este periódico, diario o revista, como todavía lo llamaba (o llamábamos) por aquellos años. Años en que la “revista” era editada en papel. Fue algunos meses después que Francis Dinatale me propuso que hiciera una columna más personal dada mi tendencia a relatar las cosas (los eventos culturales acontecidos en el Valle de Calamuchita) con un toque subjetivo u opinativo (si cabe esta palabra que acabé de inventar).

Escribí sobre todo y principalmente sobre las diversas ramificaciones de la cultura y sus áreas artísticas: Cine, fotografía, música, poesía, teatro, moda, design, artes plásticas y medios (televisión y radio), etc.. También entré por otros rubros como el deporte (principalmente el fútbol) y me animé a escribir algo sobre política. Lo sigo haciendo, aunque en la actualidad con una periodicidad de una o a lo sumo, dos veces por mes, aún sigue saliendo el “Gran Angular”; nombre que le di a esta columna (con el beneplácito de Gabriel y Francis en su momento). De hecho es un buen nombre, que “habla” de esa amplitud de la miradas hacia todos los “puntos cardinales” de la cultura ya que gran angular es la lente (u objetivo) que tiene el alcance más abierto posible en fotografía.

Y a partir de esta idea, comencé a escribir sobre todo un poco.: “El lenguaje de la foto” llamé a un espacio para dedicarlo a las y los fotógrafos de cierto relieve o con un trabajo original y creativo. Cine. música y poesía tal vez fueron los temas sobre los que escribí más, pero también sobre el propio métier de escribir y también muchos homenajes. Se me ocurrió “desenterrar” algunos Gran Angulares del pasado y me encuentro con uno fechado el 3 de marzo de 2016 en cuyo título se lee: “Recordando a Alejandra Pizarnik” (y ahora a 50 años de su desaparición física me planteo la posibilidad de volver a escribir algo sobre esta importante poeta argentina). Y un poco más recientemente y pandemia mediante, comencé a hacer reportajes o entrevistas con referentes de diversas áreas. Comencé con un poeta (Eduardo Carrillo) y una de las últimas entrevistadas fue una joven pianista (Jesica Spitaleri).

Es posible que después de todo este tiempo ya tenga un público de seguidores, aun con esa porción de lectores que no se adaptan del todo a los cambios digitales. Cuando a uno le gusta lo que hace, la idea es redoblar la apuesta. Así que aquí estoy nuevamente, a bordo de esta nave que conjuga información, placer y que nos ayuda a pensar juntos. Diez años escribiendo en la TR3S!

Un lindo desafío que se renueva cada vez que otro Gran Angular gana la calle.