El Voley del Deportivo Italiano a pleno

La Primera División del Voley Deportivo Italiano logró un gran tirunfo por 3 a 1 frente a CAJU de Almafuerte.

El encuentro se disputó el pasado viernes en el Polideportivo Rubén Aimetta.

Se destaca el trabajo de los jugadores bajo la dirección técnica de Lorena Costa.

VOLEY FEMENINO

Se jugó en Embalse la 1° fecha del Voley Femenino de las Categorías Sub 13 y Sub 16.

En esta oportunidad, el Deportivo Italiano presentó un equipo de Sub 13 que ganó ambos partidos de la fecha, Sub 16 A qué ganó 1 y perdió 1 y Sub 16 B en pleno crecimiento y aprendizaje perdió ambos partidos.

Las categorías Sub 14 y Sub 19 jugarán de local el 11 de Septiembre.