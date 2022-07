Limonada: Premio Joven Emprendedor Cordobés 2022

Nota: Mar Broggi (Fotógrafa - Escritora)

Sonia Rayen Hemmers es la creadora y directora de Limonada: Blanqueria infantil.

Nacida en Santa Rosa de Calamuchita, se mudó a Córdoba Capital para cumplir su sueño de diseñadora.

"Limonada" comenzó hace 6 años, asociada con la abuela de su hijo que es artesana. A partir de 2019 continuó sola, con una costurera y otra colaboradora más. Ahí tomó la forma Limonada como hoy se conoce, una empresa en expansión.

Para conseguir su titulación trabajó en tiendas de ropa, esto le otorgó una visión completa de la industria, desarrolló teoría y práctica al mismo tiempo.

M: ¿Por qué el nombre Limonada?

-Cuando fui mamá comencé a diseñar porque no me conformaba lo que había en el mercado. Como madre una quiere darle lo mejor a su hijo. El nombre no lo busqué, una noche soñé con que Limonada debía ser el

Nombre mi marca. Su significado, los Colores, es una palabra luminosa que combina con la etapa de la infancia.

M: ¿Cómo fue tu última experiencia laboral antes de emprender?

- Mi última experiencia laboral en tiendas de ropa fue en 47 Street. Cuando renuncié me dijeron que llegaría lejos y me dieron un sueldo extra, diciéndome que tenía siempre las puertas abiertas, pero que sabían que no volvería. Fue una de las primeras señales que me indicaron que estaba en lo correcto.

M: ¿Qué géneros son tus favoritos?

- Escojo fibras naturales porque me hacen recordar a mi crianza de pedagogía waldorf. A mi mamá y la naturaleza. Mi prioridad es el verdadero bienestar de los niños. Desde que soy mamá soy muy precavida con el entorno. Las Fibras sintéticas no me gustan, no son hipo alergénicas y no generan ese contacto con los cuatro elementos que para mí es vital, también a nivel energético es distinto.

M: ¿El dinero es un medio o un fin?

- El dinero es un medio no un fin, lo considero un facilitador teniendo en cuenta qué hay que saber usarlo. A todo llegué con esfuerzo. Mi padre fue un inventor de un sistema de estufas, por lo tanto mi niñez estuvo marcada por un padre creativo y emprendedor.

M: ¿En dónde te encontrás en este momento? - Comenzando el camino que siempre quise recorrer. Limonada es un equipo de mujeres que funcionamos como una gran familia que se apoya creciendo juntas en este camino. Compartimos mucho del día a día. Desde que tenía 4 años le hacía ropa a mis barbies, quería coser y vestir a todas mis muñecas. Y siempre jugaba a ser mamá.

Siempre soñé con tener mi propia Marca Textil y que sea famosa.

