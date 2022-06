Tres puntos de oro para el Depor

El domingo, Deportivo Italiano consiguió un triunfo vital para tratar de mantener la categoría en el Torneo de la Liga de Río Tercero.

Con goles de Julio Cabral y Luciano Gimenez, el Gringo ganó 2 a 0 de local frente a Sportivo Villa del Dique en la última fecha del Torneo Apertura.

La suma de puntos lo mantiene aún en Primera. Al no ingresar entre los primeros 8 puestos, el Deportivo entra en receso hasta el próximo torneo.

La fecha final marcó los clasificados a disputar los cuartos de final.

Estos son los enfrentamientos:

SP. 9 DE JULIO vs VECINOS UNIDOS

ELENENSE vs SP. BELGRANO

ATL. ASCASUBI vs BELGRANO FC

JUV. AGRARIO vs ATL. INDEPENDIENTE