Jesica Spitaleri: Más que un piano sonando desde El Mirador

Nota: Valdir Peyceré

Algunas cosas nos traen a otras; así son las relaciones humanas. Generalmente nos damos cuenta, para iniciar una amistad, que lo que tenemos en común es más que aquello que puede separarnos. Esas cosas en común son (no sé si necesariamente en ese orden); la música (el rock), los perros (el entender que no son meras “mascotas” para entretener o servir de “guardianes”), la Naturaleza y la Cultura (creer que para que “despegue” es necesario trabajar profesionalmente, que exista una retribución monetaria digna y conocer del asunto)…

No me estoy refiriendo a Jesica, y sí a Alejandro, su padre, que, entre charla y charla me comentó de su hija, que daba clases de piano y que le parecía que podía gustarle la idea de que la entrevistara. Y así fue. El sábado pasado, al final de la mañana, nos encontramos en un living amplio y luminoso y con una muy joven Jesica con la que en seguida hubo buena onda. La chica es simpática, cálida y aunque algo tímida, en seguida se ve por lo que dice que conoce del asunto (del piano, claro) y algo de gestión cultural.

TR3S: Quería que te presentes; ¿dónde naciste y hace cuánto tiempo vivís en Santa Rosa? También si nos podés decir desde que edad tocás el piano y que tipo de música tocás; ¿clásica o popular?

JS: Soy Jesica, profesora de música y nací en la zona oeste de Buenos Aires. Estudié en el conservatorio de música de Morón (en el Ginastera), y empecé a tocar el piano antes de comenzar a estudiar a los 6 o 7 años. En el Conservatorio estudié más enfocado a clásico pero a la par siempre tuve bandas que tenían el estilo más popular desde rock, cumbia, cuarteto… hasta melódico…

TR3S: No sabía que se podía tocar en el piano música tan popular…

JS: “Pasa” que en el piano de madera generalmente se toca más música clásica pero en los teclados se pueden acompañar otros estilos. Me mudé a Santa Rosa hace 3 años!

TR3S: También das clases, ¿no?; comentame un poco a partir de qué edad aceptás alumnos y si hay algún requisito previo para asistir a las mismas

JS: Estoy dando clases que son para todas las edades y los más chiquitos que tengo tienen cuatro años y cuando son tan chiquitos (4,5 y 6 años) hacemos más juegos con el piano pero a partir de esa edad ya vienen pero también tengo gente grande… adolescentes, etc.

TR3S: Y. ¿pueden llegar a venir más de uno al mismo tiempo?

JS: A veces de a dos y de a tres. En realidad cuando más chicos son es mejor que sea grupal porque para un nene muy chiquito una hora es mucho tiempo y al ser grupal pueden hacer más juegos de música.

TR3S: ¿Cuáles son tus preferencias en lo que tañe a los/las pianistas y que bandas o intérpretes solistas te gustan?

JS: En relación a la “música clásica” me gusta mucho Chopin y en relación a la música popular me gusta mucho Litto Vitale, que hace poco vino acá y en relación a los estilos más “populares” no tengo una preferencia muy definida. Me gusta mucho Maná, que siempre fue como mi referencia. Escucho bastante Estelares con ese estilo de rock medio pop.

TR3S: ¿Creés que la “herencia artística familiar” te influenció para que te decidieras por el piano?

JS: Es verdad!; tanto que la pieza donde yo dormía era usada también como lugar de ensayos así que se puede decir que sí. No se si el piano propiamente dicho ya que estaban todos los instrumentos en la casa. De la música seguro, por parte de todos porque siempre hubo música!

TR3S: Esta es para tu papá (Alejandro Spitaleri). Supe que en Buenos Aires estuviste al frente de un centro cultural. Aprovechando la entrevista a Jesica, quería que nos contaras; ¿cómo fue la experiencia y cuáles áreas de la cultura llegó a reunir?

AS: El tema es así; yo arranco haciendo sonido en un boliche en Ramos Mejía en Bs. Aires donde tocaban bandas (algunas muy conocidas con las que tengo amistad hasta ahora) y en un momento se da la oportunidad de estar al frente o tomar las riendas de este centro cultural…

TR3S: ¿El C.C. ya existía?

AS: El centro cultural ya existía hace 30, 40 años y funcionaba en un edificio (que a vos te hubiese encantado) que era una panadería del 1800… con su caramelera, etc. …

TR3S: ¿En qué años vos asumís?

AS: En el 2010. Se va el que yo voy a remplazar, ya que durante el día había otras actividades, no solo la música, otras en las que yo no participaba pero había de todo: teatro, dibujo… un montón de talleres bastante interesantes que es un poco lo que yo hubiera querido hacer acá, ya que no hay algo así. Arrancamos y yo trabajé con la organización de las bandas y la verdad que nos fue bastante bien… Lo hicimos casualmente hasta la pandemia y ahí se paró todo. Y ella (Jesica) también tenía una productora que se llamaba “Árbol de Tela” que era una productora que por su vez se ponía en contacto con las bandas y las “subía a un escenario”…

En ese sentido, creo que hay una gran diferencia con lo que pasa acá, que parece que las bandas están en un gran letargo y que esperan que las llamen de un lado y del otro. Allá, sin embargo, ellas organizaban sus propias “movidas”!

TR3S: ¿Lo volverías a hacer? ¿Te gustaría volver a estar en la dirección de un centro cultural?

AS: Sí, me encantaría! Es más, cuando estábamos en Buenos Aires siempre hablábamos de la idea de que si nos fuéramos (porque siempre tuve la idea de irme de Bs. As.) podríamos armar un C. C. en otra parte. Lo que pasa es que yo siento que acá parece algo imposible por la conclusión que saco… muchos se quejan de ese inmovilismo de acá… no sé porqué, cuál es el motivo… pero es lo que pasa. Sin embargo, estaría buenísimo hacer un centro donde los chicos pudieran mostrar su música o algún pintor que pusiera en las paredes como nos ponían a nosotros, sus trabajos…

TR3S: A esta pregunta la podrían responder los dos. ¿Ustedes no creen que la cultura y en especial la música actúa también sacando a los chicos de la marginalidad, la droga y la violencia?

AS: Solo el hecho de que un grupo de tres o cuatro se dispongan a tocar y cantar, aunque lo hagan desafinando… (risas)… ya los aleja de ese tipo de vida.

JS: Yo no me acuerdo de ningún caso puntual pero creo que sí, pienso que depende de “quien” los ayude a salir o a meterse en cosas buenas o malas porque siempre las bandas tienen un productor y ese es el que ayuda a que “mejore” o “empeore”. Dando clase yo trabajé en un jardín donde los hijos de los padres que se drogaban y tenían síndromes, de hecho yo veía que los ayudaba mucho a salir. Existe “musicoterapia” que funciona justamente para eso. Tuve algunos casos en el jardín (de infantes). Un caso de un chico que tenía un derrame y cuando me veía a mí la única palabra que decía era “música” y aunque tenía parálisis en el cuerpo no podía mucho exteriorizar pero se esforzaba en hacerlo. Quería abrazarme porque yo le llevaba la música al jardín.

TR3S: Para ir terminando, quería saber, ¿si vos opinás que la música y en especial el piano, es algo al que se puede acceder (quiero decir, tocar bien) por el estudio o que antes es necesario tener un “don” para poder hacerlo?

JS: Cada uno tiene sus tiempos, pero creo que con dedicación puede acceder a tocar bien cualquier persona.

Hay un momento de polémica después de mi pregunta, con Alejandro considerando que aquellos muy buenos, “allá arriba”, deben estar “tocados” por un don especial… yo mismo pienso algo parecido, pero, por otro lado sé que es muy importante que quien da clases opine en que la labor ardua y la dedicación llegue a un resultado similar a aquél que nace con una condición especial o talento. Es importante sentir esa vocación por enseñar y ese creer en el otro y sin duda Jesica Spitaleri lo tiene.

Por último le pido a Jesica que deje sus contactos:

(11) 588 19104 - instagram: @jds.música