Cómo actuar en caso de hallar fauna silvestre

- Policía Ambiental recuerda que está prohibido tener animales silvestres como mascotas, así como también, su transporte y comercialización.

- Durante este 2022, la repartición realizó 88 operativos y secuestró más de 150 animales.

- Además, ya pudieron regresar a su hábitat natural 208 ejemplares que finalizaron su proceso de cuarentena y rehabilitación

Ante los reiterados procedimientos realizados en lo que va de este año 2022, Policía Ambiental, dependiente del Ministerio de Coordinación, recuerda que está prohibido tener animales silvestres como mascotas, así como también, su transporte y comercialización.

“No solo es ilegal tener fauna silvestre, sino que también es peligroso porque los animales salvajes tienen conductas y comportamientos propios de su especie que entran en conflicto con los humanos cuando intentan mascotizarlos”, explicó Adrián Rinaudo, secretario de Policía Ambiental.

El funcionario recomienda no tratar de agarrarlos, “siempre hay que dejar a los animales silvestres en su hábitat natural. A veces creemos que estamos haciendo un bien trasladándolos para resguardarlos y eso es un error, porque en muchos casos los condenamos a una vida en cautiverio”.

Por la seguridad del animal y de las personas, es muy importante seguir estas recomendaciones:

No intentar capturar ni acorralar a los animales.

No lastimarlos.

No tocarlos.

No trasladarlos.

No darles agua ni comida.

Dejar que sigan su curso.

A menos que se encuentren lastimados o en peligro inminente, no intervenir.

En caso de que estén lastimados o en peligro comunicarse con las autoridades competentes.

Lo aconsejable en estas situaciones es efectuar la denuncia correspondiente. Para ello, los ciudadanos pueden comunicarse al 0800-777-0220 o al 0351-4420924, por mail [email protected], por Ciudadano Digital o vía web.

Ejemplares rescatados y liberados durante el 2022

Durante los primeros meses de este 2022, Policía Ambiental realizó un total de 88 operativos vinculados a tenencia y/o transporte ilegal de fauna silvestre y se secuestraron más de 150 animales.

Además, ya pudieron regresar a su hábitat natural 208 ejemplares que finalizaron su proceso de cuarentena y rehabilitación en los distintos centros de rescate. Entre los animales liberados hay 184 aves; 23 mamíferos y un reptil.