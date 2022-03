AQUELARRE: 50 años para lo mejor del rock

por Valdir Peyceré

Aquelarre fue una banda y también el nombre de su primer álbum, editado en los primeros meses de 1972. Estoy tentado a escribir “el mejor” y no sería exagerado afirmarlo. “Artaud” de Pescado Rabioso (1973), “Beat 1” (1969) y “Rock de la mujer perdida” (1970) de Los Gatos y aquel “Almendra” del grupo homónimo que justamente se desmembró en Pescado, Color Humano y… Aquelarre. Estos también estarían entre los mejores del rock “made in Argentina” y también aquel monumental álbum doble de Vox Dei; “La Biblia” (1971). Sé que hay más, claro… pero acá me refiero a los comienzos del rock nacional.

Saco el LP de entre los otros discos de vinilo de rock que tengo y tal vez porque es uno de mis favoritos está en excelente estado de conservación. Analizando la “modernidad” gráfica del interior del álbum; sus fotos con los cuatro integrantes muy jóvenes: Héctor Starc (guitarra), Emilio Del Guercio (ex – Almendra, bajo), Hugo González Neira (teclados) y Rodolfo García (ex – Almendra, batería), veo, también que en la ficha técnica está la fecha: “grabado en los estudios ION entre marzo y abril de 1972”. Cincuenta años exactos nos separan de esa proeza del rock nacional.

De tanto oírlo casi me lo sé de memoria, teniendo a “Jugador, campos para luchar” y “Aventura en el árbol” entre mis temas preferidos. Pocas canciones (seis) .

Lado 1: “Canto” (3:57) – “Yo seré el animal, vos serás mi dueño” (5:17) – “Aventura en el árbol” (8:47)

Lado 2: “Jugador, campos para luchar” (6:53) – “Cantemos tu nombre” (5:25) – “Movimiento” (7:50)

Tal vez a la larga duración de cada tema se deba esa “escases”… pero, cada uno vale cada segundo y lo vale en oro. El estilo navega entre el rock progresivo y el rock experimental. La vigencia de los acordes repetitivos y perfectos de “Jugador… “ con el bajo de Del Guercio, la guitarra de Starc, la impresionante batería de García y las teclas del “clavicordio eléctrico” de González Neira crean un ambiente furibundo, denso, que invita a que nuestros oídos vayan registrando toda ese frenesí sonoro hasta el comienzo de la letra; “eh, eh jugador, la casa está vacía”… “no vuelvas a jugar… porque este juego limpio no es para ti”! Fuera “Cantemos tu nombre”, una balada con “clima folk”, el álbum es esa máquina de excepcionales guitarras y órganos, platillos y bombos que no dejarían a deber a cualquier buena banda de rock puro, post punk o rock de garaje. Lo cierto es que afuera lo que tiene que ver con los rótulos; Aquelarre – Aquelarre es vanguardia y es lo mejor del rock nacional. Y no es necesario agregar nada más. El resto está con vos; si te gusta la buena música, si tenés oídos sensibles, ponelo en el surco y hacelo girar, o, más fácil: bajalo de Youtube!