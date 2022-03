• El Primer Encuentro Nacional de Biodiverciudades fue organizado por la Municipalidad de Córdoba y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

• “Es un evento que prestigia a Córdoba, estamos a la vanguardia de las políticas ambientales”, dijo el intendente Martín Llaryora.

La capital provincial recibió este martes la visita de 31 intendentes de diferentes ciudades del país que participaron de los debates, conversatorios e intercambios de experiencias desarrollados en el marco del primer Encuentro Nacional de Biodiverciudades.

El evento, organizado por la Municipalidad de Córdoba y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) forma parte de una serie de actividades programadas por esta entidad en las ciudades más importantes de América Latina y el Caribe.

El Intendente Martín Llaryora y el vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) Christian Asinelli, encabezaron la sesión de apertura junto a la Rectora de la Universidad Siglo XXI, María Belén Mendé y la Gerente de Desarrollo Sostenible y Asuntos Corporativos de Holcim, Belén Daghero.

“Nuestra responsabilidad es mayúscula, sobre todo porque somos la primera generación de líderes con plena conciencia de que el modelo de producción actual conlleva la destrucción de nuestro planeta”, describió Llaryora al dar la bienvenida a los intendentes participantes.

Además, el jefe comunal instó a los presentes a ser protagonistas de los cambios de paradigmas vigentes en defensa del ambiente: “No existe otro camino, no hay otra posibilidad, debemos trabajar en este sentido y comprometernos. Vamos a impulsar el cambio, no vamos a esperar, como líderes locales y ambientales asumimos la responsabilidad que nos toca”, subrayó.

Y agregó: “Por ello reiniciamos el camino que dejó el ex intendente Rubén Martí en materia ambiental cuando hizo el Observatorio Ambiental, la Universidad Libre del Ambiente, el Botánico y nosotros le dimos continuidad a esas instituciones con organismos que son centrales para el desarrollo de la Economía Circular”.

El intendente se refería puntualmente a la creación del Ente BioCórdoba, al Instituto de Protección Ambiental y Animal, a la Escuela de la Economía Circular, al parque Industrial de la Economía Circular y al Cluster de la Economía Circular, que su gestión impulsó y puso en marcha.

CAMINO A LAS BIODIVERCIUDADES

El objetivo del encuentro fue intercambiar conocimientos y buenas prácticas que marquen el camino hacia la consolidación de biodiversidades, es decir, aquellas urbes que incorporan de forma efectiva e integral la biodiversidad local y regional en su planificación y gestión urbana como eje de su desarrollo socioeconómico.

En este sentido la ciudad de Córdoba avanzó con numerosas iniciativas, políticas públicas innovadoras aplicadas por el Municipio capitalino en materia de desarrollo socioeconómico en armonía con el ambiente.

Un ejemplo de esto es la separación de residuos de los Centros Verdes, el Centro de Transferencia de Rancagua, la regularización en el funcionamiento de los Grandes Generadores de Residuos y el acompañamiento a los privados que trabajan en la elaboración de insumos sustentables a partir de desechos para la fabricación de material didáctico para escuelas, anteojos, juegos de plaza, entre otros.

Durante el encuentro, el experto en Bioeconomía del Instituto de Investigación de Biodiversidad de Colombia Alexander Von Humboldt, Mario Murcia, desarrolló elementos conceptuales y ejemplos de nuevas industrias y herramientas inspiradas en la biodiversidad.

En tanto, durante su alocución el vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) Christian Asinelli, remarcó que la institución se ha propuesto ser “el Banco verde y de la reactivación de América Latina”, y destacó que con ese objetivo trabajan para apoyar proyectos ambientales por 25.000 millones de dólares para los próximos cinco años.



INTENDENTES PARTICIPANTES

Luego de una mesa de diálogo, el encuentro que se llevó a cabo en el Centro Cultural Córdoba con modalidad mixta – presencial y virtual -, finalizó con la firma de la adhesión a la Declaración de Barranquilla, que impulsa la promoción de Biodiverciudades en América Latina y el Caribe, así como su futura articulación en red.

Entre los intendentes participantes estuvieron Walter Vuoto (Ushuaia), Emilio Jatón (Santa Fe), Inés Brizuela y Doria (La Rioja), Raúl Jorge (San Salvador de Jujuy), Leonardo Stellato (Posadas), Ulpino Suárez (Mendoza), Luciano Di Nápoli (Santa Rosa, La Pampa), Pablo Hassán (Oberá, Misiones), Leonardo Boto (Luján, Bs. As.), Bettina Romero (Salta), Pablo Grasso (Río Gallegos, Santa Cruz), Martín Piaggio (Gualeguaychú, Entre Ríos), Javier Noguera (Tafí Viejo, Tucumán), Marisa Fassi (Cañuelas, Bs. As.), Gabriel Álamo (Aluminé, Neuquén), Karina Menéndez (Merlo, Bs. As.), Diego Solís (Santa Catalina, Jujuy), María Emilia Soria (Gral. Roca, Río Negro), Javier Belloni (El Calafate, Santa Cruz).

Además, participaron intendentes del interior provincial, entre ellos Juan Manuel Llamosas (Río Cuarto), Myriam Prunotto (Juárez Celman), Carlos Brinner (Bell Ville), Pedro Dellarrosa (Marcos Juárez), Matías Gvozdenovich (Arias), Fabio Guaschino (La Carlota), Oscar Saliba (Huinca Renancó), Octavio Ibarra (Oliva), Ricardo Manera (Villa del Rosario), César Abdala (Laboulauye), Silvio Quiroga (Villa Huidobro) y Martín Guzmán (La Para).

Informe: Prensa Municipalidad de Santa Rosa