Conciencia cooperativa, en el Mes Internacional del Agua

Hay quienes abren la canilla, y no la reciben, quienes tienen que caminar metros para buscarla en la canilla pública,

quienes la tienen, pero no la consumen seguros, hay lechos de vertientes en paisajes invadidos por flora no autóctona, por los que ya no corre…

Solo el 3% del agua dulce del planeta está disponible. El resto es subterráneo. Sequias e inundaciones derivadas del cambio climático, contaminación ambiental generada por los mismos modelos de producción, nos muestra que ese 3% hoy está en riesgo, a pesar del reciente interés y compromiso gubernamental de protección de este recurso elemental: EL AGUA.

Resulta tan simple como imperiosa la necesidad de tomar conciencia del privilegio de recibir agua al abrir una canilla. La Cooperativa de Electricidad y Servicios públicos de Santa Mónica distribuye agua corriente entre las más de mil personas asociadas al servicio. Es agua que viene de nuestro río Santa Rosa, almacenada, tratada y distribuida a cada casa, comercio, huerta o industria, gracias al esfuerzo de todos.

El año pasado, para esta fecha, te invitábamos a cuidarla, como compromiso colectivo…

Este año te invitamos a tener presente que hay quienes abren la canilla, y no la reciben nunca.