Llaryora ofreció a la ciudad de Córdoba para recibir refugiados de Ucrania

En la apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el Intendente Martín Llaryora condenó ayer la invasión de Rusia a Ucrania, expresó su deseo de que la paz se reestablezca y ratificó la disposición de Córdoba para recibir refugiados, en el marco de la relación con las Naciones Unidas, a través del ACNUR.

“Córdoba es una ciudad que promueve la paz y que se solidariza con quienes sufren la guerra o cualquier acto de violencia”, agregó el intendente.

En su discurso, Llaryora recordó el estado de situación en que heredó la ciudad, no sólo en materia económica, sino también de infraestructura y servicios. “Córdoba es la única ciudad que tiene deuda externa”, dijo en referencia al crédito de 150 millones de dólares que su gestión está afrontando y que compromete el futuro de los cordobeses.

También destacó el enorme esfuerzo de los equipos de salud para enfrentar la pandemia, la dedicación y pasión que en tuvieron en este tiempo y que hoy mantienen para atender y cuidar de los vecinos de la ciudad.

Córdoba lidera los cambios hacia un modelo de las 4C: la Economía Circular, la Economía del Conocimiento, la Economía Creativa y la Economía Comunitaria.

El jefe comunal agradeció al gobernador Juan Schiaretti por el trabajo en equipo que ambas gestiones vienen llevando adelante para poner a Córdoba de pie y por la defensa de los intereses federal que el Gobierno Federal encabeza pregonando una distribución más equitativa de los recursos nacionales.

“No puede ser que en el AMBA haya ciudadanos de primera y en el interior ciudadanos de segunda. No hay razón que explique la diferencia en los precios de servicios como el agua, el gas, el transporte, la energía o el combustible entre el AMBA y el Interior”, dijo.

Llaryora eligió hacer la apertura de sesiones en Villa El Libertador, un populoso barrio de la zona sur de la ciudad que durante años estuvo olvidado por gestiones anteriores y que hoy es un obrador, ya que el gobierno actual inició un plan de recuperación histórica para toda la zona sur, siempre postergada.

Son 4100 millones de pesos los que se están invirtiendo en cloacas, pavimiento, luminarias, espacios verdes, desagües, urbanización de asentamientos y agua potable.

En materia educativa, puso en valor el lanzamiento del programa Piensa para que los niños de las escuelas municipales accedan a los conocimientos en robótica, informática, inglés y conectividad. “Es un plan revolucionario”, afirmó y explicó que la puesta en funcionamiento del programa requirió la compra de insumos informáticos, conectividad y nueva infraestructura en muchas escuelas.

En materia de obra pública, el Intendente ratificó la continuidad del encendido de la ciudad. A las 23 mil luminarias ya colocadas anunció la compra de otras 20 mil luces led, la renovación de la red semafórica central, para lo cual invertirá 1690 millones de pesos.

Los aliviadores cloacales son un signo de su gestión para eficientizar el funcionamiento de la red sanitaria de la ciudad y por ello informó que a los 33 ya construidos, este año se terminará otros 20, con una inversión de 400 millones de pesos.

También anunció un plan de rehabilitación y pavimento “más grande de los últimos 20 años”: Serán 2 mil cuadras las que se pavimentarán por un monto de 7 mil millones de pesos.

Al referirse al transporte, Llaryora expuso la compra de 160 unidades para la empresa Tamse, saludó la presencia del Ferrourbano y la inminente puesta en funcionamiento del Observatorio de Movilidad Urbana para que los vecinos dejen de esperar el colectivo en las paradas y, a través de una app, conozcan la ubicación del colectivo que deben abordar.

Llaryora lamentó que las gestiones que lo antecedieron no siguieran el camino iniciado por el ex intendente radical Rubén Martí en materia de descentralización administrativa, situación que se vio reflejada en el estado de abandono de los Centros de Participación Comunal. “Había que retomar ese camino con convicción y coraje”, dijo no sólo para profundizar la descentralización administrativa sino para comenzar la Operativa y así empoderar a los CPC de herramientas para trabajar en los diversos barrios de la ciudad.

En materia ambiental, Córdoba quiere liderar los cambios

El Intendente Llaryora fue enfático en la defensa del medioambiente y por eso aseguró que Córdoba avanza y lidera los cambios hacia un modelo de las 4C: la Economía Circular, la Economía del Conocimiento, la Economía Creativa y la Economía Comunitaria.

“Pasar de una economía lineal a una circular es una transformación necesaria que nosotros desde aquí, desde la ciudad de Córdoba, queremos no sólo impulsar sino también liderar. Por eso, hemos rescatado las Universidad Libre del Ambiente, recuperamos el jardín botánico, vamos a recuperar el observatorio ambiental y creamos el primer Tribunal Administrativo de Faltas Ambiental del país; creamos también el Instituto de Protección Ambiental y Animal, el primero en su tipo”, afirmó Llaryora.

El intendente recalcó la creación del Ente Biocórdoba que posibilitó hacer el Primer Clúster y la Primera Escuela de la Economía Circular del País, a la vez que anunció la segunda Cumbre Mundial que tendrá lugar en nuestra ciudad.

Este proceso de cambios ambientales incluye el primer Parque Industrial de la Economía Circular de la Región. “Ya funciona una planta que transforma la basura en combustible derivado de residuo (CDR) poniéndonos a la vanguardia en materia de energías de reciclado”, dijo.

También anunció una inversión de mil millones de pesos en para transformar el Parque de la Biodiversidad, erigiéndose como centro de rescate y conservación de flora y fauna de nuestra provincia. “La integración del Parque Sarmiento con el Parque de la Biodiversidad y el Parque de la Costanera constituirá uno de los íconos más importantes que tendrá la ciudad en materia ambiental y por su puesto se convertirá en un atractivo turístico”, agregó.

Reconocimientos internacionales

Finalmente, Llaryora subrayó el proceso de modernización que lleva adelante la ciudad y que mereció el reconocimiento de diversos organismos internacionales. Hoy la ciudad se dirige a ser una de las administraciones GOVTECH más modernas de Latinoamérica.

“Contamos con el VEDI que nos permite la identificación digital; notificaciones digitales; la transformación digital de nuestro registro civil, la guía de trámites online y dentro de muy poco presentaremos la expedición digital del carnet de conducir en los tramites de renovación y duplicado; habilitaremos un programa de habilitación automática para las obras privadas”.

En materia de reconocimientos internacionales, el intendente enumeró los logros alcanzados en dos años:

• El BID calificó a Córdoba como “Ciudad Emergente” en su reporte de medición de Ciudades Inteligentes cuando en el pasado no figurábamos; UNICEF destacó a las supermanzanas como un espacio que mejora la calidad de vida de los cordobeses. La CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina, reconoció a la Municipalidad de Córdoba por su política de modernización y transformación digital y La Unión Europea premió por el Proyecto Respira Córdoba cuyo objetivo es la recuperación del valor histórico, patrimonial y paisajístico del Área Central de nuestra Ciudad.

• Córdoba ingresó al G20 en virtud de la Alianza Global de Ciudades Inteligentes. El foro económico mundial nos distinguió entre las 36 ciudades del mundo pioneras en el camino a ser Ciudades Inteligentes.

• Adhirió al Pacto Global de las Naciones Unidas para apoyar la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las Naciones Unidas a través del ACNUR distinguió a Córdoba como Ciudad Solidaria y es por ello que nos estamos ofreciendo como ciudad abierta para refugiados. En dos años la ciudad subió 22 puestos en el ranking global de startups quedando en el puesto 13 a nivel latinoamericano.

• Amazon reconoce a la Municipalidad de Córdoba como un caso de éxito en la modernización de sus sistemas y migración de datos a la nube.

• Google destacó a la Municipalidad de Córdoba por su herramienta de “Gestión Ambiental”.

“Son reconocimientos que los Organismos otorgan a aquellas comunidades que se animan a avanzar hacia los nuevos paradigmas organizacionales que claramente mejoran la calidad de vida de sus habitantes y que colaboran con la defensa de nuestro ambiente”, explicó el Intendente, quien agregó: “Mientras muchos nos critican, a esas personas les decimos que el mundo está reconociendo el esfuerzo de todos los cordobeses. Y que este plan de gobierno está haciendo que Córdoba vuelva a tomar el lugar de liderazgo, innovación y vanguardia que supo tener en el pasado y que hoy, como ven, estamos recuperando”.