En el 2021 hubo un femicidio cada 34 horas en el país

A partir del relevamiento del observatorio de medios “Ahora que sí nos ven”, de la agrupación Mumalá, se desprende que en 2021 hubo un femicidio cada 34 horas, es decir, un total de 256 asesinatos por violencia de género en Argentina, 42 con denuncias previas.⁣

⁣

Esta cifra, comparada con los últimos 6 años desde la creación de este observatorio, no ha sufrido cambios significativos, y desde la organización indican que “esto nos demuestra que la violencia machista que tanto nos afecta la vida de las mujeres sigue siendo un problema que pareciera no tener respuestas”.⁣

⁣

En este sentido, desde el organismo que realiza uno de los relevamientos más serios y completos de la problemática a nivel nacional, sostienen que los femicidios “siguen siendo una urgencia, y el Estado nos debe proteger implementando medidas más eficientes que las que se tomaron durante este año, en el que 1 de cada 4 víctimas de femicidios había realizado al menos una denuncia o tenía medidas de protección”.⁣

⁣

Sostienen que, por omisión, inacción, negligencia o falta de perspectiva de género, “los actores judiciales no asistieron y contuvieron de forma efectiva a las víctimas”, y consideran que es urgente que “nuestro Poder Judicial históricamente patriarcal revea y transforme sus prácticas dentro y fuera de los juzgados y fiscalías para no ser cómplices de los femicidios y no dar un mensaje de desprotección y desconfianza para quienes estén viviendo situaciones de violencia”.⁣

Fuente: Diario Puntal