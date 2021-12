Se detectó la variante Ómicron en Calamuchita

Desde el Hospital Eva Perón se brindó el informe epidemiológico semanal registrado en Calamuchita. Los números indican un incremento considerable de casos positivos de coronavirus incluyendo la variante Ómicron que se identificó en 4 personas del departamento más todos sus contactos estrechos que han dado positivo, que seguramente lo son también.

Los activos actuales son 57 lo que indica un 600 por ciento de aumento en cuanto a la semana anterior que eran solo 3.

El relajamiento general de las medidas de protección y la multiplicidad de reuniones sociales en esta época del año se indican como uno de los causales del aumento en los casos de contagios positivos.

"La solución está en nuestras manos. Recuperar los sencillos protocolos de cuidado, para no tener que lamentarlo más tarde", expresa el parte emitido por el nosocomio.

Algunos consejos para las próximas fiestas:

- Programar reuniones al aire libre y no demasiado numerosas. O si son en lugares cerrados, que tengan buena ventilación. El aire acondicionado no cumple la función de ventilar los ambientes.

- Mantener el barbijo puesto el mayor tiempo posible.

- No compartir vasos ni cubiertos.

- Testearnos antes y después de reuniones numerosas.

- Vacunarnos, especialmente niños y adolescentes, que pueden ser vehículo del virus para los mayores.