VERA HUBI: El arte de aprender jugando

“Solo juega el hombre cuando es hombre en toda la extensión de la palabra y es plenamente hombre solo cuando juega” Schiller*

Me doy cuenta que es su casa porque ya en la fachada hay colores pintados que se destacan del resto, me hace pasar y enseguida los perros me dan la bienvenida… entro a una habitación simple, de trabajo, su taller donde en una mesa tiene sus trabajos (o “los” trabajos ya que una vez hechos, de alguna forma, pertenecen a todos).

El “tangran”, el teatrito de sombras, el pizarrón con tizas, los “bloques de colores”, un original y divertido juego de “tirar al fantasmita” y un flipper; están ahí. Enseguida voy preparando las preguntas, mi celu (que tiene una doble función de grabador y cámara fotográfica) y un lápiz para escribir alguna que otra palabra que haya quedado en el tintero.

Antes Vera me dice que puedo probar los juegos… de hecho me pongo a jugar con el flipper, a encimar los bloques de colores y a tirarle a los fantasmitas… me olvido por momentos que tengo algo más serio que hacer y si fuera por mí seguiría “probando” estos materiales sensoriales, lúdicos y didácticos. Al final, la belleza plástica de los mismos, su originalidad y esa doble función del mero placer del juego sumado a su uso práctico como un aliado del docente o terapeuta fueron los motivos por los cuales seleccioné a Vera Hubi para comenzar (o “recomenzar”) estas entrevistas de la TR3S ya finalizando el 2021 y casi al final (esperemos!) de este flagelo llamado Covid 19.

TR3S: Para comenzar quería que te presentaras; tu procedencia y si no sos de aquí, ¿hace cuánto tiempo estás en el Valle?

V: H.: Soy de Buenos Aires (capital) y hace 7 años que me vine a Santa Rosa, después que terminé de estudiar (soy profesora de Artes Visuales) y vine con mi compañero. Trabajo en escuelas (actualmente me desempeño en la escuelita de Villa Amancay) .

TR3S: ¿Desde hace mucho que te gusta trabajar con materiales como madera para hacer estos juegos didácticos?

V. H.: La verdad que todo comenzó como una “construcción”; yo antes de estudiar artes visuales, estudié joyería dentro de la rama del arte y después de terminar profesorado, como te decía, nos vinimos a Santa Rosa y tuve taller de arte en mi casa en un principio hasta que comencé a trabajar en escuelas. En el medio nace mi hijo y a partir de allí y en gran parte por no querer comprar las cosas industrializadas, productos ya preparados, empecé a buscar en tutoriales como hacer masas caceras… (las tizas también!) y en un momento comenzaron “a quedar lindas” y ahí se me ocurrió que tal vez los podría vender. En un principio compraba los fibro-fácil para pizarrones y hacía bases para las témperas. Después empecé a “googlear” y comencé a usar la madera.

TR3S: ¿Cómo dice en la “presentación” de la “Compañía Ja Ja Ja” que se puede ver en instagram los juegos y materiales didácticos son para niñas y niños hasta los 99 años… esto es una forma de decir que muchas veces el adulto compra un juego para sus hijos y acaba él mismo entusiasmándose y jugando; - bueno, acaba de pasarme a mí! (risas)?...

V. H. : Es verdad! Pasa mucho eso; muchas veces les pido a los padres que hagan “el test de calidad” y sucede eso: que no podés parar!, también lo que intento es que no tengan “género” estos juegos y que se los puedas regalar tanto a un niño como a una niña. Pensado sin géneros y también los colores que no son específicos. Y es para todas las edades!

TR3S: ¿A estos juegos y/o materiales vos los comercializas en negocios de la zona, los vendés por internet o pueden venir a adquirirlos aquí, en tu taller?

V. H. : No, no los comercializo en locales. La idea es ir a ferias más adelante pero por ahora estoy trabajando con pedidos de personas que los ven en la página en instagram.

TR3S: Quería saber un poco más sobre los gustos de Vera Hubi en relación al arte. ¿Cuáles de estas cosas, como cine, lecturas, música, fotografía, teatro, es lo que no podés dejar de hacer para vivir?

V. H.: Artes plásticas!; todo lo que se hace con las manos, el dibujo, la pintura y…también enseñar. Estas son las cosas que me llenan!

TR3S: Ya para finalizar quería que dejes tu dirección en instagram (también sé que estás en el “catálogo de artistas” de la Secretaría de Turismo y Cultura del municipio) y alguna otra página, si tenés, para que la gente que se interese por tu trabajo entre en contacto con vos.

V. H.: Instagram es: @companía_jajaja y en el face me encuentran por mi nombre Vera Hubi.

- Y así, con la sensación de un enriquecimiento mutuo me voy al caer del sol en esta primavera algo ventosa pero llena de colores, un poco como los que pone Vera en todo lo que hace.

*Friederich Schiller (1759/1805), poeta y filósofo alemán se refiere al “hombre” como especie humana y no solo al género del varón. Dos siglos y medio después, la frase cobra singular vigencia.

Fotos: Valdir Peyceré